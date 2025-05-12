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李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

記者劉宛欣／綜合報導

啦啦隊女孩李芷霖（霖霖）近日捲入小三疑雲，疑似對話截圖與大尺度私密照片流出，對此她全面否認指控，反咬爆料者偽造證據，不過她承認私密照是她本人，且拍攝者正是前男友林庭謙，不明白為何流出。在此次風波中，歌手李芷婷因名字與李芷霖相像，無奈被不少沒看清楚的網友誤會，收到了許多私訊，對此，她無奈地曬照，幽默地自我介紹，希望外界別再搞錯人。

▲李芷霖捲小三風波，李芷婷因為名字太像被誤會。（圖／翻攝自李芷霖、李芷婷Threads）

▲李芷霖捲小三風波，李芷婷因為名字太像被誤會。（圖／翻攝自李芷霖、李芷婷Threads）

李芷婷12日晚間在社群一連曬出多張照片，其中一張網友私訊寫下「芷婷加油，你很棒！絕對不相信妳會傷害其他人」，她過一陣子後僅回了一個無奈的動圖，並曬出一張扶著頭，對於被搞混感到頭痛、無奈的示意照，最後還加碼曬出搞怪的正面自拍，內文寫下「重新自我介紹，我叫李芷婷」，該貼文在Threads上引起超大迴響，幽默反應逗樂不少人。

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▲李芷霖捲小三風波，李芷婷因為名字太像被誤會。（圖／翻攝自李芷霖、李芷婷Threads）

▲李芷霖捲小三風波，李芷婷因為名字太像被誤會。（圖／翻攝自李芷霖、李芷婷Threads）

▲李芷婷發文澄清。（圖／翻攝自李芷婷Threads）

網友紛紛留言表示「欸抖，一個跳舞一個唱歌的內」、「好好笑，但芷婷確實紅一點，認錯正常」、「笑爛，我男朋友也以為是妳」、「芷婷：到底是關我屁事呢」、「這真的好好笑為什麼會認錯，差很多欸」、「認真說，一開始我真的以為是你」，還真的有不少人在底下自首搞混一事。

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