林襄支持閨蜜李芷霖喊「心疼妳」　反遭圍剿刷一排：奇怪的人

記者劉宛欣／綜合報導

味全龍啦啦隊小龍女成員李芷霖（霖霖）日前突被Dcard女網友爆料當小三介入婚姻，還曝光了疑似對話截圖與大尺度私密照片，面對指控，李芷霖透過公司否認後，於11日深夜發布4點聲明，強調將提供佐證資料自清，所謂的的對話全是偽造，不過她承認私密照是她本人，且拍攝者正是前男友林庭謙，不明白為何外流。不過，不少人對她的說法不太買單，就連好友林襄表達支持也被酸。

▲李芷霖與林襄私下感情相當好。（圖／翻攝自林襄Instagram）

李芷霖11日深夜突然透過Instagram曬出影片發表4點聲明，稱自己2019年至今只有與林庭謙交往過，爆料者曬的轉帳紀錄、對話都是假的，私密床照則是被林庭謙偷拍，得知被拍當時有要求刪除，不懂為何現在突然遭外流，底下不少好友湧入給予支持鼓勵，其中，隊友林襄便留下「心疼妳」，不料卻遭網友刷一排「奇怪的人」狂酸。

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▲林襄留言被狂酸。（圖／翻攝自李芷霖Instagram）

之所以會被酸「奇怪的人」，是因為林襄曾於霖霖5月2日的自拍影片貼文下留言，笑稱她的行為像「奇怪的人」。隨著爆料內容曝光，這則留言被網友翻出，不少人戲稱林襄是「預言家」，甚至有人聯想到她早察覺霖霖的形象可能翻車，雖然只是玩笑，但討論仍進一步推高了事件的熱度。