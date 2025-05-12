ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄支持閨蜜李芷霖喊「心疼妳」　反遭圍剿刷一排：奇怪的人

記者劉宛欣／綜合報導

味全龍啦啦隊小龍女成員李芷霖（霖霖）日前突被Dcard女網友爆料當小三介入婚姻，還曝光了疑似對話截圖與大尺度私密照片，面對指控，李芷霖透過公司否認後，於11日深夜發布4點聲明，強調將提供佐證資料自清，所謂的的對話全是偽造，不過她承認私密照是她本人，且拍攝者正是前男友林庭謙，不明白為何外流。不過，不少人對她的說法不太買單，就連好友林襄表達支持也被酸。

▲林襄留言被狂酸。（圖／翻攝自李芷霖Instagram）

▲李芷霖與林襄私下感情相當好。（圖／翻攝自林襄Instagram）

李芷霖11日深夜突然透過Instagram曬出影片發表4點聲明，稱自己2019年至今只有與林庭謙交往過，爆料者曬的轉帳紀錄、對話都是假的，私密床照則是被林庭謙偷拍，得知被拍當時有要求刪除，不懂為何現在突然遭外流，底下不少好友湧入給予支持鼓勵，其中，隊友林襄便留下「心疼妳」，不料卻遭網友刷一排「奇怪的人」狂酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林襄留言被狂酸。（圖／翻攝自李芷霖Instagram）

▲林襄留言被狂酸。（圖／翻攝自李芷霖Instagram）

之所以會被酸「奇怪的人」，是因為林襄曾於霖霖5月2日的自拍影片貼文下留言，笑稱她的行為像「奇怪的人」。隨著爆料內容曝光，這則留言被網友翻出，不少人戲稱林襄是「預言家」，甚至有人聯想到她早察覺霖霖的形象可能翻車，雖然只是玩笑，但討論仍進一步推高了事件的熱度。

分享給朋友：

追蹤我們：

【話題直接終結】老公分享朋友八卦！　被老婆細問卻「什麼都不知道」

推薦閱讀

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

S媽過母親節「獨缺大S」堅強發聲！　具俊曄也來了「暴瘦模樣」惹心疼

S媽過母親節「獨缺大S」堅強發聲！　具俊曄也來了「暴瘦模樣」惹心疼

台3萬健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」！公開懺悔：用餘生彌補

台3萬健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」！公開懺悔：用餘生彌補

活佛千金首曝光！阿雅11歲女兒「神複製媽媽臉」 合照掀轟動：長好像

活佛千金首曝光！阿雅11歲女兒「神複製媽媽臉」 合照掀轟動：長好像

大S曾言「你們都是我的孩子」！Lily約定姨媽天堂見　深夜長文訴思念

大S曾言「你們都是我的孩子」！Lily約定姨媽天堂見　深夜長文訴思念

小S喪姐太痛「今年復工無望」！　製作人心疼：恢復狀況不如預期

小S喪姐太痛「今年復工無望」！　製作人心疼：恢復狀況不如預期

揚言要砍同志的頭！網紅牙醫「疑歧視言論再被挖」　開轟遊行：污辱我眼睛

揚言要砍同志的頭！網紅牙醫「疑歧視言論再被挖」　開轟遊行：污辱我眼睛

唐綺陽運勢／處女座「樂當工具人」金牛桃花多！ 牡羊出現女貴人

唐綺陽運勢／處女座「樂當工具人」金牛桃花多！ 牡羊出現女貴人

翊頌CP現身《機智住院醫》超甜！李翊晙「登場畫面」太爆笑網狂求第3季

翊頌CP現身《機智住院醫》超甜！李翊晙「登場畫面」太爆笑網狂求第3季

快訊／《尚氣》劉思慕巴黎求婚成功！　台裔女友曬「超大鴿子蛋」鑽戒放閃

快訊／《尚氣》劉思慕巴黎求婚成功！　台裔女友曬「超大鴿子蛋」鑽戒放閃

李唯楓宣布斷開3年情！　2個月前才傳登記結婚：不是有傷害的結束

李唯楓宣布斷開3年情！　2個月前才傳登記結婚：不是有傷害的結束

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

S媽過母親節「獨缺大S」堅強發聲！　具俊曄也來了「暴瘦模樣」惹心疼

台3萬健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」！公開懺悔：用餘生彌補

活佛千金首曝光！阿雅11歲女兒「神複製媽媽臉」 合照掀轟動：長好像

大S曾言「你們都是我的孩子」！Lily約定姨媽天堂見　深夜長文訴思念

小S喪姐太痛「今年復工無望」！　製作人心疼：恢復狀況不如預期

揚言要砍同志的頭！網紅牙醫「疑歧視言論再被挖」　開轟遊行：污辱我眼睛

唐綺陽運勢／處女座「樂當工具人」金牛桃花多！ 牡羊出現女貴人

翊頌CP現身《機智住院醫》超甜！李翊晙「登場畫面」太爆笑網狂求第3季

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李芷霖, 霖霖, 林襄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 短今被勸該減肥「1個月暴瘦6公斤」！　後遺症曝光粉絲超心疼
  2. 林襄支持閨蜜李芷霖喊「心疼妳」　反遭圍剿刷一排：奇怪的人
  3. 《雷霆特攻隊*》全球破2.72億美金！酷寒戰士現身街頭「換海報」
  4. 吳卓源母親節告假南下跑宣傳！　她曝新片「朱軒洋父子情」是看點
  5. 黃鐙輝錄影回台送急診！　10層樓跳下閃人生跑馬燈「做鬼也不放過萁媽」
  6. BKPP合體林柏宏重現「嗚嗚名場面」　一聽他37歲…珍奶差點噴出來
  7. 李唯楓宣布斷開3年情！　2個月前才傳登記結婚：不是有傷害的結束
  8. 陳庭妮結婚胡宇威2年認「暫無生子計畫」　被問宥勝復出沈默了！
  9. 霖霖私密照外流「爆掌鏡者是林庭謙」！　籃籃發聲籲女生多保護自己
  10. 曾流產被宣告不適合懷孕！　前黑澀會妹妹喜迎愛女：謝謝上帝賜我禮物

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366