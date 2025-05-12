▲瑪菲司母親節宣布喜訊。（圖／資料照，記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

前黑澀會妹妹、電商女王Mavis瑪菲司曾因工作壓力過大導致身體狀況不佳，3年前不幸小產後，努力嘗試懷孕卻始終未能成功，更被醫生評估已不適合受孕，這消息讓她一度陷入低潮，最後嘗試透過國外合法醫療取卵試管代孕方式，終於在去年喜迎二寶妹Jessie的誕生，在昨（11日）母親節，瑪菲司更驚喜宣布三寶妹Janet平安降臨。

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▲瑪菲司喜迎三寶妹。（圖／翻攝自瑪菲司IG）



瑪菲司昨開心在IG報喜：「這次的母親節很不同，想跟愛我們的大家，分享好消息，謝謝上帝賜給了我兩個禮物，跟小妹一樣的方式，也是同一時間只是這狀況等待比較久，但終於不管經歷多少困難，小妹Janet健康的來到我們身邊！」她感性表示：「我很感恩！也能讓她們互相有手足陪伴這真的無比珍貴！」

瑪菲司3年前不幸小產後並未因此放棄，她積極尋求各種醫療方式，包括中醫調理、西醫治療，以及多次嘗試人工受孕與試管嬰兒技術，最終透過國外合法的取卵試管代孕方式，經歷重重挑戰，接連迎來兩個寶貝女兒，她也以過來人經驗鼓勵外界：「渴望孩子降臨但身體狀況不允許，我真的太想要跟正在求子路上的媽媽們加油打氣，祝愛我們的大家！母親節快樂。」

