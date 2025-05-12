睽違20年《穿著Prada的惡魔》續集拍攝計畫曝　梅莉史翠普點頭回歸

文／妞新聞

距離2006年首部電影上映已近20年，現在經典即將再現，《穿著Prada的惡魔》續集正式啟動，進入前期製作階段。目前預計於2025年2月開拍，拍攝期約為三個月，目標在2026年底上映，剛好與原作上映20周年形成完美呼應。

▲《穿著Prada的惡魔》續集梅莉史翠普已經點頭回歸。（圖／IMDB，下同）



女魔頭回歸！經典卡司正在集結中

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卡司方面，梅莉史翠普已經點頭回歸，換上那個低音卻女王架勢十足的口氣，艾蜜莉布朗則在受訪時笑稱：「艾蜜莉這個角色的未來比我自己還精彩！」，表明非常期待再次穿上高跟鞋、拎起Birkin包。安海瑟薇與史丹利圖奇則傳出積極洽談中，雙方都釋出「只要劇本精彩，一定回歸」的正面訊號，可以預期，當年的黃金陣容，有很大機會原汁原味再度重聚！（尖叫聲）

幕後陣容神還原！

Miranda vs. Emily－續集主線超火辣

相對螢光幕前的主演來說，幕後製作團隊已經拍板定案、令人振奮！原作導演大衛法蘭科和編劇艾琳·布羅許·麥肯納都確認回鍋操刀，企圖在熟悉的Runway氛圍中注入數位時代的新火花。

不同於初代的助理成長故事，這次的劇情將會聚焦在印刷媒體式微、數位浪潮崛起的背景下，當年無人能敵的米蘭達，將如何捍衛自己的時尚王國？而她曾經的忠誠手下艾蜜莉，現在則搖身一變成為奢侈品集團的廣告巨頭，高高在上地握有前老闆米蘭達急需的資源。舊情、恩怨與權力轉移，即將在光鮮亮麗的表面下暗潮洶湧。

當年錯過這角色，現在只剩心碎

續集開拍的消息，一些與《穿著Prada的惡魔》擦身而過的花邊消息也悄悄浮上水面。凱特哈德森近日在訪談中坦承，自己當年曾有機會飾演小安一角，但最後錯失了機會，如今看到這部作品成為經典，她直言「心碎了一百次」，在第一集中，飾演作家克里斯汀的男星西蒙貝克，則在訪談中表示：「目前沒有接到任何電話...而且我從來沒有看過《穿著Prada的惡魔》！」

不只是一場電影的回歸

是一代人青春記憶的重啟

我們每個人都曾經是小安，儘管我們已不再是當年那個笨手笨腳拿著速食袋的實習生，但對《穿著Prada的惡魔》的熱愛，從來沒有過時，續集中，觀眾可以期待更多令人驚艷的造型與時尚元素，重新點燃對時尚的熱情。

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