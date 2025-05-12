小S喪姐太痛「今年復工無望」！　製作人心疼：恢復狀況不如預期

圖文／鏡週刊

徐熙媛（大S）農曆年期間在日本驟逝，噩耗來得突然，讓妹妹徐熙娣（小S）情緒崩潰，演藝工作全面喊停。據知情人士透露，小S至今仍深陷喪姐之痛，情緒難以平復，雖然她已經跟《小姐不熙娣》製作單位請假半年，但今年內恐難重返螢光幕前，「最快也得1年，甚至更久。」即使復出，也很難繼續在節目裡嘻笑怒罵。

徐熙娣（小S）自2022年起主持東森《小姐不熙娣》，節目於今年2月滿3週年，但她卻因徐熙媛（大S）驟逝打擊過大，向製作單位請假半年，全心處理大S的身後事。節目製作人陳彥銘（B2）為此邀請Sandy（吳姍儒）代班主持，原本以為小S今年8月可望復出，然近期傳出她的心理狀況仍不穩定，短時間內恐難重返工作崗位。

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▲吳姍儒（左）臨危受命代班主持《小姐不熙娣》。右為搭檔派翠克。（翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

恢復不如預期 B2露口風

關於小S的復工時間，外界高度關注，據透露，近期錄影時製作人B2曾私下談及小S的恢復情形，直言「不如預期」。過程中更提及依小S目前狀況推估，最快也要等到一年後，她才可能重新站在螢光幕前，令在場人士無不感到不捨與心疼。

▲小S走不出傷痛，復工時間點備受關注。（翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

出道超過30年的小S，其實對大S極為依賴與敬重，常常只要大S一個白眼，就會把小S嚇得噤若寒蟬，而在事業上，小S也很相信大S的決定。2015年小S與蔡康永一起主持的《康熙來了》停播後，她一度淡出台灣演藝圈，直到2022年才在大S鼓勵下復出，接下《小姐不熙娣》的主持棒。

找吳姍儒代班 接洽延長

為鼓勵小S多工作，大S還親自操刀製作網路節目《熙娣想聊》，藉此鼓勵妹妹要多出來工作，雖然該節目僅播出3個月便收攤，但足見大S對小S的重要性，也說明小S為何難以走出喪姐之痛。

▲小S（左）昔日常發文曬與女兒的互動，但在大S驟逝後，社群幾乎停更。右為小S二女兒Lily、中為三女兒許曦恩。（翻攝自徐熙娣IG）

據悉，B2得知小S將請假半年，第一時間就為代班人選煞費苦心。湊巧當時吳姍儒以爸爸吳宗憲的健康為由，請辭《小明星大跟班》，節目又剛好在今年2月收攤，於是B2便主動聯繫她來代班主持《小姐不熙娣》半年，但如今傳出小S復出時間最快要等到明年，製作單位也正與吳姍儒接洽，希望她能持續代班主持。

▲小S（右）因擔憂S媽（左）狀況，搬去「國家藝術館」與媽媽同住。（翻攝自徐熙娣IG）



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