小甜甜「求和前夫」被拒？母親節宣布1決定：有些人可能真的比較閒

記者潘慧中／綜合報導

小甜甜（張可昀）9日被週刊爆料寫千字文向前夫宋晉賢求復合，但她後來在社群網站意有所指地說，目前和家人過得很幸福，「在我們兩個人的世界共同天地裡，相當富足一點都不缺乏更不需要一些奇奇怪怪早已與我們無關的，人事物來攪擾參與！」

▲小甜甜決定將所有家人刺青在手上。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）



面對外界的聲音，小甜甜也強調會守護家人一生，遠離任何家暴威脅，「有些人可能真的比較閒吧？但那都是他們自己選擇的人生，而我也早就學會承受看開跟看淡，更徹底學會兩件事分別是～關你屁事 ，關我屁事！」

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▲小甜甜在母親節前夕完成這件事。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）



小甜甜透露，現在的她忙著陪伴家人成長、享受美好生活，「我也已經反覆說了無數次，現在我就是個最平凡簡單！但也絕對！會盡全力全責一肩扛起一切的母親」，展現身為母親的堅定信念。

▲宋晉賢和小甜甜已過各自的生活。（圖／翻攝自Facebook／宋晉賢、小甜甜張可昀）



值得一提的是，小甜甜在母親節前夕做了一個決定，那就是刺青，「把我所有的家人們都放在我身上一輩子永永遠遠，這也是送給我自己特別有意義的母親節禮物。」

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