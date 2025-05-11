記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李章宇長相帥氣斯文，但近幾年來體重直線上升，胖瘦反反覆覆，每次現身都會引起話題。近來，他被好友全炫茂爆料「胖到脖子消失」，已經完全放飛自我。

▲李章宇近況曝光，令粉絲很衝擊。（圖／翻攝自IG）



李章宇近年來戲約較少，但感情方面非常穩定，與圈內女友趙惠元相戀6年多，這幾年來幸福肥不少，過去曾成功減肥，從98公斤瘦到73公斤，體脂肪更是直接砍半，從32%狂掉到16%，但後來再度回彈，體重又跑回減重之前。

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▲李章宇表哥也是歌手，黃倫碩爆料家族的人都非常愛吃。（圖／翻攝自MBC）



歌手黃倫碩與他是表兄弟關係，10日出演《全知干預視角》，便透露「我們是非常喜歡吃的家族，我活動以來忍了很久，但章宇已經放飛自我了。」好友全炫茂身為節目主持人之一，他也爆笑虧對方：「章宇已經完全放飛了，不久前才跟他見面，他的脖子已經消失了，他像是一棵樟樹。」黃倫碩接著解釋：「我如果也放下狂吃的話，也會變壯，但我忍了很久，一但變胖就很難減，非常累。」

▲黃倫碩爆料李章宇對於身材管理已經放下了，好友全炫茂虧「他完全放飛」。（圖／翻攝自MBC）



事實上，李章宇日前與Key一同拜訪名廚的餐廳，3人的合照被PO出後，李章宇似乎再度胖回100公斤的體態近況立刻引起討論，大批粉絲驚呼「他胖回去了」、「快忘記他以前的長相」。