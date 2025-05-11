牧森演《影后》爆紅…成時尚寵兒　新片裸上身「狂露巧克力腹肌」

記者黃庠棻／台北報導



因演出Netflix影集《影后》受到矚目的牧森，日前受邀出席香奈兒「COCO玩色遊樂園」品牌活動，穿著一襲奶油色滾邊針織外套搭配透明眼鏡現身，以溫潤的氣質駕馭這套復古與現代交錯的造型完美呼應，加上182公分的高挑身材，引發眾人注目。

▲牧森演出《影后》爆紅，獲得許多時尚活動邀約。（圖／周子娛樂提供）



獨特外型讓牧森在時尚界備受矚目，接連登上香港Men’s uno與Bella儂儂雙封面及各式雜誌邀約，不論是剪裁銳利的短褲西裝造型，還是寬鬆外套中若隱若現的肌肉線條，都讓人看到他對鏡頭與服裝的絕佳掌握度。牧森分享自己對時尚穿搭的看法「平時穿著注重舒適，喜歡一些很特別、古怪且有趣的單品，我想時尚可以自己定義，自己愛的樣子是最棒的。」

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▲牧森演出《影后》爆紅，登上香港雜誌封面。（圖／周子娛樂提供）



除了時尚表現亮眼外，牧森首度擔任男主角的電影《進行曲》近日也獲選為2025台北電影節閉幕片，首次曝光的劇照中，牧森身著90年代的制服、眼神堅毅，與他在品牌活動上溫柔內斂的模樣形成強烈對比。

▲牧森主演電影《進行曲》，該片獲選為2025台北電影節閉幕片。（圖／周子娛樂提供）

電影《進行曲》即將與觀眾見面，牧森表示「很開心！希望這樣的故事可以給人力量！也非常期待跟觀眾一起在大螢幕上看到大家努力後的成品了！」，劇照中還可以看到他裸上身，露出結實肌肉線條的畫面，讓許多粉絲都相當期待。

▲牧森主演電影《進行曲》，該片獲選為2025台北電影節閉幕片。（圖／周子娛樂提供）