曹西平母親節吐遺憾！　悲憶亡母「連道別都沒有」：不要叫我放下

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平（四哥）出道逾40年，近年淡出演藝圈，在台北與台中經營飾品店。經常在社群平台與粉絲互動、發表看法的他，日前感嘆「媽媽這輩子太辛苦」，恰巧遇到母親節，他想起已逝的亡母，「一輩子最大的遺憾，妳的離開我們母子連個道別都沒有，太快了根本不敢相信妳已經離開這麼多年，每次經過台中公園家門口都非常難過。」

▲曹西平母親節想起亡母。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）



曹西平每年母親節都會有感而發，他想起亡母悲從中來說：「媽媽一走這個家怎麼會變成這樣子，在我的人生旅途上媽媽一直都是我最大的動力，四哥十幾歲去台北闖蕩演藝圈，很少陪伴媽媽，我跟媽媽最大的精神快樂，就是半夜通電話幾乎每晚，聽完媽媽的聲音我才安心去睡覺。」他表示即便長途電話很貴，也要講到媽媽睡著，而自己最大的快樂家是賺錢寄回家，「媽媽每次都跟我講一樣的話『小四你放心你寄回來的錢，我會幫你存好投資好的你放心』，我真的很放心因為她是我媽。」

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▲曹西平吐最大遺憾。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

他也提到媽媽連離開都很灑脫，雖然過去多年，但自己始終把想念放在心裡，一刻都沒有忘記，「小四每次經過台中公園路的家我都很悲傷，你們不要叫我忘記放下，你們可以放下忘記，不見得我就可以放下。」而他不忘叮嚀粉絲「人生短暫媽媽只有一個，走了之後永遠都不會再回來了，永遠都再也看不到了」。