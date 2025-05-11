金馬女星當媽隱瞞演員身份！　「兒到學校爆料」老師反應讓她羞了

記者黃庠棻／台北報導

生活奇幻輕喜劇《成功路上》上週日首播後引發熱烈討論，前2集上線Netflix一週就躋身排行榜第二名，收視成績亮眼。不只「撞到骨灰罈穿越法」十分創新，連李程彬回到1989年後留在家人身邊的理由也非常無厘頭，劇情幽默風趣深受觀眾喜愛。

▲《成功路上》播出後不只收視亮眼，還登上OTT平台排行榜第二名。（圖／公視台語台、華視提供）

劇中，李程彬與吳翰林一起飾演不同年紀的「建中」，兩人就像最熟悉的陌生人，每次對戲都默契十足。李程彬假設兩人分處平行時空，而吳翰林飾演可能不是小時候的自己，而是另外一個時空的小建中，因此討論後兩人決定各演各的，不要互相影響，除了一些特殊場合，例如「媽媽看我們的時候，我們就要故意有一些相似的口頭禪及動作，讓媽媽起疑，這兩人怎麼那麼像？」

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隨著拍攝時間拉長，吳翰林卻覺得兩人從走路的方式到講話的態度等，越拍越像。他也在言談中流露對李程彬的尊敬與感謝，說道「程彬哥人很風趣，在現場會開玩笑來逗我；討論重點場次時，他也會提供一些我沒有想過的表演建議，讓我收穫不少。透過這些拍攝空檔的相處，也讓兩個角色更加貼近。」

▲《成功路上》播出後不只收視亮眼，還登上OTT平台排行榜第二名。（圖／公視台語台、華視提供）

《成功路上》除了兩個兒子很會演，兩個媽媽張詩盈與李之勤更像台灣家長的縮影：當小孩打架被通知到校時，一個不論對錯立刻道歉，另一個則盛氣凌人要求驗傷。飾演家長會長的李之勤，精湛演技讓觀眾看得憤慨不已，她透露自己揣摩角色那種「壞壞的」、「有心機」的眼神與作為時，想起好萊塢影后梅莉史翠普在電影《穿著Prada的惡魔》裡的強勢姿態，演起來還滿過癮的。

▲《成功路上》播出後不只收視亮眼，還登上OTT平台排行榜第二名。（圖／公視台語台、華視提供）

張詩盈在戲裡戲外都是低調媽媽，她自嘲因為臉皮薄在現實生活中不太張揚自己的職業是什麼，但是小兒子個性熱情，竟然直接跟老師說媽媽沒去學校接送的原因是去拍戲。結果後來去學校時老師立刻提議要合照加簽名，讓她當場超級害羞。

▲《成功路上》播出後不只收視亮眼，還登上OTT平台排行榜第二名。（圖／公視台語台、華視提供）

最新一集預告中，王識賢夢想當工廠老闆，許莉廷則與吳翰林分享自己的夢想是當空姐環遊世界。戲外，劉家父子三人的夢想竟然一模一樣，不只王識賢沒有想過從事演員以外的職業，李程彬也是看完《鐵達尼號》後立志當演員。

李程彬認為演戲最酷的地方，就是可以一直體驗不同的職業，像之前《她和她的她》時演警察，拍《一把青》時真的到空軍基地受訓，花時間跟精力學習那個職業所需要的技術與樣貌。最年輕的吳翰林雖然小時候曾夢想當一個電腦工程師或遊戲設計師。但後來發現自己根本就不是寫程式的料，現在除了演員之餘，也希望成為一個導演繼續創作。

張詩盈與許莉廷的夢想就與男生組大不相同。張詩盈爆料自己國中一年級寫作文「我的志願」時，毫不猶豫寫下想當總統，她聽說朱元璋的哥哥本來能當皇帝，卻因穿耳洞破了命格，直到現在都沒穿耳洞。

▲《成功路上》播出後不只收視亮眼，還登上OTT平台排行榜第二名。（圖／公視台語台、華視提供）

許莉廷曾與劇中的「小芬」一樣很想當空姐，笑說「當時覺得空姐很有氣質、端莊，嚮往成為其中一員，結果後來發現自己身高根本不夠，所以就放棄當空姐的夢想了。長大之後夢想職業是訓犬師，一樣可以把狗狗教得很好、很端莊」

《成功路上》為公視台語台與華視聯合出品，由知名導演吳建新執導，集結李程彬、王識賢、張詩盈、吳翰林、許莉廷、郭子乾、黃奇斌、李之勤、張再興、陳雪甄、洪毓璟、黃登楷等演技派演員聯袂演繹。本劇深入探討市井小民如何在追求財富的過程中，領悟親情、愛情與友情的價值，重新定義成功的意涵。《成功路上》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。