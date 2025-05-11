再看一遍吧／《戀愛世代》原來不是甜寵劇！他「激吻哥未婚妻」正宮全目睹

文／潘慧中

前陣子滑脆的時候，意外看到有網友剪輯28年前《戀愛世代》的片段，突然想到以前看了那麼多部木村拓哉的戲，他跟松隆子是我覺得最登對的CP之一（另一個是竹內結子），馬上決定點開重新回味，結果不得了，撇除以前覺得好好笑、好帥喔的心情依舊，女二的所作所為讓我翻白眼的頻率更高了，尤其是看到第8集的衝擊結尾，我甚至覺得可以直接全劇終也沒關係。

▲《戀愛世代》於1997年開播。（圖／翻攝自推特）



男主角片岡哲平是個有點傲氣的東京上班族，堅持自己的設計理念卻又總在主管面前低頭。遇到理子之後，他像被丟進一場永無止盡的辯論賽，總是被問到最脆弱的那一塊。他從「汲汲營營想證明自己給別人看」，慢慢學會坦白自己的不安，也懂得在愛情裡放下那個好勝心。這份成長，是理子用無數場吵架加上無數次的關心換來的。

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而上杉理子呢？她一開始就是那種很會強顏歡笑、嘴巴很硬的人，表面上有多常說不期待愛情就有多嚮往愛情。哲平的出現，就像她人生中的一面鏡子，每次她言語攻擊對方的時候，其實都是在檢視自己。她開始認真思考，所謂的成熟或許不只是堅強，而是學會在需要的時候去爭取，這是她生命中第一次嘗試把脆弱攤在陽光下。

▲松隆子與木村拓哉是經典CP。（圖／翻攝自推特）



哲平與理子的感情進展，一直不是浪漫劇常見的你儂我儂，而是用冷嘲熱諷、彼此嗆聲在談戀愛。哲平嫌理子任性又頑固，理子氣哲平心裡一直有個白月光前女友（也就是女二），吵架場面一來火花四射，卻又誰都捨不得真的轉身離開。當然啦，要在茫茫人海中遇到一個超合拍的另一半，就跟遇到一個不愛牌理出牌的人一樣，都不是常有的事。所謂冤家路窄也是緣分，當你覺得這世界一團糟，然後剛好有個人也覺得一樣爛，兩個人一起吐槽人生、互相嘴來嘴去，在最狼狽時還留在彼此身邊，就像「垃圾堆裡開出花」的感覺，其實有點浪漫。

這對CP最吸引人的地方，不是他們多甜，而是無論在職場還是感情關係中，他們都不是那種會順從對方的人，但正因為這樣，才能激起對方的野心與勇氣。當他們彼此掙扎著成長時，正好對應到那句台詞：「不放棄就無法前進。」他們的「不放棄」不是為了取悅誰，而是為了成為能夠並肩前行的人。

以上是我看到第8集以前的心情。第8集把我憤怒值拉滿的關鍵，簡單來說就是前女友發現未婚夫（男主角的哥哥）偷吃後，突然驚覺男主角才是一直關心自己的人（有沒有那麼想無縫接軌），當面告白後，男主角直接親下去（嘔），然後女主角一開家門當場目睹（都忘了以前的日劇有多會拍這種修羅場）。

想到正因為是男女主角八成還是會被編劇安排復合，我就頭痛到很想關掉。看到男友親前女友到底還有什麼好原諒的啦理子（搖肩）！一次都不可以欸！妳就這麼離開東京回老家繼承旅館家業，不是很好嗎！就算他追到老家那又怎樣啦理子（再搖）！

▲木村拓哉和松隆子最後還是復合了（¬_¬）。（圖／翻攝自推特）



但壓著怒火看到大結局後，就某部分來說，我蠻敬佩編劇筆下的理子。她一路以來面對愛情的態度是「這是我自己的感受，和你對我的想法無關」，因為喜歡哲平所以對哲平好，因為喜歡哲平所以想留在東京，「雖然感情這種事說不準，但我就是喜歡，喜歡一個人這個理由，難道不足夠嗎？」就算知道復合後，心情可能又會在天堂與地獄間來回，又會厭惡懷疑哲平的自己，她依然選擇冒險，「正因為和喜歡的人在一起，無論再痛苦難受，甚至被傷害，也都能不帶後悔地活下去。」

喜歡這個柔軟而堅韌，脆弱卻心臟強大的角色。理子在愛情面前毫無保留，瘋狂執著，有時甚至會因愛而厭惡起那個卑微的自己。但我始終相信，能這樣真摯去愛過的人生是值得的。即使曾經把自己低到塵埃裡，也終會有一天，有力量將自己高高舉起，迎向光亮。什麼是幸福？什麼又是不幸？編劇沒有解答，卻讓人明白要獲得幸福，得先有面對不幸的坦然。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net