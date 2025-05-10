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「女神教練」真面目曝光！　瑞莎自爆在家當黑臉媽媽

記者蕭采薇／台北報導

以甜美優雅形象深受喜愛的藝人瑞莎，日前受邀拍攝母親節特別企劃影片，意外曝光了自己在家中的真實面貌，瑞莎大方坦言：「跟老公比起來，我比較嚴格。」這段自曝「黑臉擔當」立刻引起熱烈討論，不過瑞莎說: 「我可能表現我在生氣，但是心裡真的沒有，因為我知道小孩的一些反應是不懂，教就好了，若要說生氣這個形容詞，更正確來說應該是嚴格。」

▲瑞莎透露女兒的手寫卡片，是最珍貴的母親節禮物。（圖／IFCHIC提供）

▲瑞莎稱最幸福的時刻，就是24小時都有小孩陪伴。（圖／IFCHIC提供）

平時除了照顧寶貝女兒外，瑞莎很多時間都用來培訓瑞星的小朋友們，IFCHIC的母親節特別企畫中，瑞莎邀請小選手們為自己化妝，作為母親節替媽媽打扮的暖身練習，只見四個小女生帶著興奮又專注的神情，替平日習慣淡妝的瑞莎精心打造，特別是眼妝更是加碼用心，成果出爐後讓瑞莎驚呼：「哇，這麼濃的妝，是我要上場比賽了嗎？」小朋友們則甜甜地表示：「其實我們更喜歡教練平時的淡妝，因為教練本來就很美了。」

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▲瑞莎透露女兒的手寫卡片，是最珍貴的母親節禮物。（圖／IFCHIC提供）

▲瑞莎透露女兒的手寫卡片，是最珍貴的母親節禮物。（圖／IFCHIC提供）

而當被問到母親節最期待收到什麼禮物時，瑞莎透露家中有一個『寶物盒』專門收藏女兒每年親手寫給她的卡片，瑞莎說:「這個盒子是我家最珍貴的東西，因此我最期待就是她們的卡片，不過我有偷偷聽說今年禮物會加碼，Nika是很愛跳舞、Mila很愛唱歌，我覺得他們應該會唱歌、跳舞送給我。」

▲瑞莎透露女兒的手寫卡片，是最珍貴的母親節禮物。（圖／IFCHIC提供）

▲瑞莎被小朋友們妝扮成濃妝教練。（圖／IFCHIC提供）

瑞莎說他每天最期待的瞬間就是回家時，女兒們總會興奮地衝過來抱著她大喊：「媽媽，你回來了！」這種甜蜜互動讓她感到無比幸福，至於母親節的安排，瑞莎認為最重要的仍是自己的母親，瑞莎說:「母親節我都會按照媽媽的喜好去安排，吃她喜歡的餐廳、做他想做的事，我是一個不喜歡獨處的人，有家人和瑞星的小朋友陪伴在身邊，就是我母親節最好的禮物。」

 

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