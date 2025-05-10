陽帆老婆狂刷千萬LA置產！　爆曾是「忠孝東路房產大亨」現況曝光

▲陽帆首度參加藍寶石大歌廳演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

「2025真愛秀‧藍寶石大歌廳」今晚（10日）在高雄流行音樂中心熱鬧登場，資深藝人陽帆首次參與演出，他打趣透露起初收到邀請還以為是詐騙，也興奮表示：「這幾年來主持節目比較多，能夠以歌手身份參加，很開心。」陽帆身穿全白西裝獻唱出道代表作〈揚帆〉，隨後帶來〈女孩女孩〉、〈宗右衛門町〉，展現從實力派唱將到主持界一哥的舞台魅力。

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▲陽帆老婆自買包作為母親節禮物。（圖／高雄流行音樂中心提供）



這次演出，老婆Julie也愛相隨南下，母親節將至，陽帆笑說老婆已經用他的錢買一顆7、8萬的包包作為禮物，「我們家節日買禮物都是她自己去處理，回來說我已經買好了，謝謝你送給我。」更透露老婆買過最貴的東西，就是十幾年前砸70萬美金（現約台幣2100萬）在美國洛杉磯置產，且登記在她名下，至今房價已經漲了一倍，被問是否跟費玉清一樣是房產大富翁？陽帆苦笑說：「以前在忠孝東路有十幾間，現在只剩兩億 ，回憶跟失憶。」

而老婆先前受訪時曾自爆有恐慌症，曾在高速公路上開車時，突然感覺自己快被水淹死，甚至手指都發紫，對此，陽帆說：「恐慌不是勸他什麼就可以，是身體的反應，他們當下是需要安靜，我們就是陪在她身邊、看著她。」話鋒一轉，不忘搞笑說：「最好的方式就是拿一筆錢給她。」

而最後壓軸登場的「小調歌后」林淑容氣場全開，演唱代表作〈安娜〉、〈昨夜星辰〉等作品，更特別獻唱「帽子歌后」鳳飛飛經典金曲〈心肝寶貝〉，以溫柔嗓音獻上對母親最深的思念與感謝，深情詮釋令人動容，她也與陽帆合作演唱歌迷期待的〈無言的結局〉等經典，為整場演出劃下溫馨圓滿的句點。