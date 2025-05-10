《冥婚》Billkin現場鋼管舞教學！　被問人生最後一天「和PP沒有遺憾」

記者蕭采薇／台北報導

改編自台灣話題IP《關於我和鬼變成家人的那件事》，泰國喜劇《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）主創團隊來台宣傳，在電影上映首日，4人直奔戲院和影迷面對面。人氣泰星Billkin與PP Krit所到之處都掀起追星熱潮，Billkin更在放映見面會上，即興教學電影中的鋼管舞。

▲《冥婚鬧泰大》（左起）Billkin、PP Krit、監製班莊、導演查揚諾和影迷見面。（圖／金盞花大影業提供）

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《冥婚鬧泰大》改編自台灣話題IP《關於我和鬼變成家人的那件事》，監製、導演和BKPP來台4天，所到之處都獲熱情尖叫迎接，人氣爆棚！他們此趟把握機會宣傳電影，最後2天勤跑6場戲院活動，逾千張電影票全數售罄，為回應粉絲喜愛。

他們每個場次都有花式宣傳，包括各說一句中文，接力講出：「冥婚鬧泰大，不敢相信，今天上映了！」還放送可愛表情包，PP Krit重現片中同志鬼「迪迪」臉帶不屑的招牌表情，超萌神情讓粉絲瘋狂搶拍。此外，PP Krit則貼心準備發光的紅色耳環，象徵票房紅紅火火。活動最後粉絲們齊聲合唱電影歌曲送主創團隊，感動滿滿，「BKPP」也情不自禁加入大合唱，氣氛相當熱烈。

▲PP Krit（右）做出《冥婚鬧泰大》電影中，最常對Billkin擺出的表情。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》首場放映見面會入場前，監製班莊、導演查揚諾在門口感受觀眾反應，當聽到廳內不時傳出爆笑及歡呼聲，兩人放下心中大石，滿意互看點頭。訪談時，Billkin聊到酒吧尬舞橋段，因為角色處於被附身狀態，NG很多次，現場立刻被拱跳舞，監製更用流利中文助威：「想看Billkin和PP跳舞嗎？」Billkin也大方小秀舞技，現場帶領PP Krit及導演、監製一起「跳空氣鋼管」，博得滿堂彩。

▲《冥婚鬧泰大》（左起）監製班莊、導演查揚諾、PP Krit、Billkin。（圖／金盞花大影業提供）

在影迷提問環節中，有粉絲好奇「明」與「迪迪」究竟何時對彼此產生情感？導演回應，兩人之間不見得是「愛情」，更像是一種「深刻的理解」。Billkin則補充，兩人起初相識是不情願的，但隨著共同經歷的增加，關係逐漸緊密，絕對是獨特的情誼。PP Krit曖昧說：「如果迪迪停留在世界上的時間久一點，也許故事會有不同結局吧！」

▲PP Krit（左）秀出發亮的耳環。（圖／金盞花大影業提供）

另外有粉絲發問：「如果是人生最後一天，BKPP想對對方說什麼？」PP Krit率先感性表示：「謝謝我們一起創造的回憶，最後一天其實沒有特別，因為每天都很特別！」Billkin想了想回應：「我們兩人的相處沒有留下遺憾，認識之後每一天都很有價值，就盡全力享受當下時光。」真摯告白讓現場氣氛突然溫馨起來，Billkin笑著緩和情緒說：「我們不是在宣傳喜劇嗎？」

▲《冥婚鬧泰大》由人氣泰星「BKPP」（左起）Billkin、PP Krit主演。（圖／金盞花大影業提供）

BKPP睽違2年再度訪台，現場不僅應援牌齊發，甚至有人穿上「迪迪」的粉紅戲服前來，誠意十足。片商金盞花大影業也貼心準備電影主題曲〈GFF Ghost Friend Forever〉的泰文歌詞，由粉絲大合唱獻給主創團隊，成為最大驚喜。Billkin與PP Krit感動萬分，加入一起大合唱，為活動劃下完美句點。他們隔日也繼續馬不停蹄再跑3場放映活動，離台前繼續為電影衝刺宣傳。

▲《冥婚鬧泰大》2天勤跑6場戲院活動，逾千張電影票全數售罄。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》由泰國知名電影製作公司GDH打造，台式靈異喜劇注入滿滿泰味，生猛笑料升級，泰國票房衝破億元大關。故事描述由Billkin（普提蓬·阿薩拉塔納功）飾演的警察線人「明」意外撿到一個神秘紅包，被迫和PP Krit（克里特·安努艾德奇康）所飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極幫他解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常，電影全台熱映中。