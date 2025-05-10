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債主爆欠7千萬！乾兒子遭電擊「屁滾尿流」 澎恰恰露面回應了

▲▼澎恰恰和兒子皮皮參加高雄「2025真愛秀‧藍寶石大歌廳」演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲澎恰恰和兒子皮皮參加高雄「2025真愛秀‧藍寶石大歌廳」演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）

記者翁子涵／高雄報導

澎恰恰今（10日）起一連兩天在高雄「2025真愛秀‧藍寶石大歌廳」擔任主持人，攜手陳亞蘭再掀秀場風華，不過日前卻突然有債主大動作開記者會稱他還有7千多萬元沒還，還爆料澎恰恰的乾兒子因為幫他，慘被黑道毆打、用電擊棒電到屁滾尿流，對此，澎恰恰今受訪表示：「坦白說我沒有聽過，電擊那些有點像在看八點檔，等我藍寶石做完再來處理。」

▲▼澎恰恰前幾天才被債主開記者會指控。（圖／高雄流行音樂中心提供）

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▲▼澎恰恰前幾天才被債主開記者會指控。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲▼澎恰恰和兒子皮皮參加高雄「2025真愛秀‧藍寶石大歌廳」演出。（圖／高雄流行音樂中心提供）

對於被債主控訴，澎恰恰今無奈表示：「所有的事情都沒有比今天重要，要重現秀場，以前大部分主持人都不見了，我必須傳承，盡力把秀場留下來，等這兩場節目結束為主再說。」至於目前債務狀況？澎恰恰則迴避說：「都交給經紀人處理，他為了讓我安心工作會幫我處理事情，讓我安心快快樂樂工作，不要去煩其他事情，數字我真的不知道。」他也表示自己平時花費很低，生活上沒有問題，「經紀人也沒有賺錢，他自己跳出來幫我。」

談到三立《超級夜總會》前監製、女星江泳錡的前夫楊煥喻離世，對方還為了幫他，瞞著澎恰恰賣股票、賣基金，澎恰恰今受訪時感慨說：「他幫忙我很多事，幫我接了很多案子，像忽然間失去了右手。」他坦言自己情緒很悲傷，這兩天對外界衝擊很大，「但身為主持人要有抗壓的能力，要把一切拋在後臺。」

這次兒子皮皮也加入演出，與黃西田女兒黃露瑤以精彩歌中劇〈流浪天涯三兄妹〉為現場增添笑點，而對於兒子的表現，澎恰恰只給出60分，他笑說：「即興反應沒有經驗，比較僵硬。」更坦言曾嚴厲罵兒子：「你是會不會演？」不過皮皮虛心受教，表示不會往心裡去，被問會否也想跟爸爸一樣拍電影？一旁的澎恰恰打趣自嘲：「不要一次毀了兩代人。」

今晚「鑽石歌王」林沖與資深藝人康弘也驚喜現身觀眾席，92歲的林沖感性分享：「今天不是來唱歌，是來回味青春的。藍寶石代表我們那個年代的夢想和榮耀，如今看到它延續下去，真的很感動，能與大家一起見證這麼精彩的演出，真的是一大幸福。」更現場清唱經典歌《鑽石》，讓歌迷大飽耳福。
 

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