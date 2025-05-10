李凱馨「辱華音檔」牽連成毅新劇！3大官媒除名《赴山海》陸網抖

記者陳芊秀／綜合報導

25歲新加坡籍女星李凱馨是星二代出身，父母皆是新加坡知名藝人，在新加坡、大陸就學成長，並踏入演藝圈發展，星路看漲之際，卻被前助理曝光錄音檔，私下發言「中國人大部分都是傻逼」，挨轟辱華。她原本在成毅主演的古裝劇《赴山海》扮演女二號，戲份頗多，新劇傳5月播出，但是陸網發現，官媒已經將該劇除名了。

▲星二代女星李凱馨遭曝光私下言論，稱「中國人大部分都是傻逼」，挨轟辱華。（圖／翻攝自微博）

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▲成毅主演新劇《赴山海》，李凱馨是女二號戲份頗多。（圖／翻攝自微博）

大陸五一長假期間，官媒《人民日報》曾發表追劇文，列出多部尚未定檔的待播劇，與網友互動，首先列出肖戰的《藏海傳》，接著是成毅的《赴山海》，還有鄧為《風月不相關》、檀健次《愛情有煙火》、任嘉倫《風與潮》、趙麗影《在人間》等。然而網友10日發現，該則貼文現在已經少了成毅的《赴山海》。再加上《央視新聞》搜不到《赴山海》相關貼文，《新華社》也重新編輯貼文，陸網解讀此舉為「三大官媒除名《赴山海》」、「信號已經發出來了」。

▲網友發現3大官媒貼文都刪掉《赴山海》，陸網解讀將該劇「除名」。（圖／翻攝自微博）

陸劇暑期檔自6月到9月，被視為最能吸引高收視的時期，5月相較下收視較為冷淡，為了刺激收視與網路播放量，各家串流平台紛紛提前宣傳待播新劇，其中成毅的《赴山海》與肖戰的《藏海傳》，一度被傳出收視對打。《赴山海》也多次傳出5月上架播出的傳言，但是自從劇中女二號李凱馨涉及辱華言論，網友紛紛留言抵制罷看，劇粉要求劇組刪光女演員戲份，然而她在劇中角色頗為關鍵，4月發表的劇集預告片，還有露臉鏡頭，能否如網傳於5月播出，增添變數。