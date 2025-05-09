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全球串流破15億次！美國「R＆B天后」Tinashe首攻台　8月新北開唱

記者蕭采薇／台北報導

全球矚目的多白金認證、流行及R&B全能女神Tinashe，宣布將帶著個人最新世界巡演《Match My Freak World Tour》登陸台灣，8月19 Zepp New Taipei正式開唱，這是她首度以專場演唱會形式與台灣粉絲相見。

▲R&amp;B全能女神Tinashe首度來台開唱。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

▲「R&B女神」Tinashe將於8月首度來台開唱。（圖／Wonderful Entertainment Asia）

作為當代最具創造力的流行與R&B藝術家之一，Tinashe不僅是歌手、詞曲創作人與舞者，更同時身兼製作人、混音師、錄音師與創意總監，多面向掌握自己的音樂與視覺風格。自2014年以首張專輯《Aquarius》空降 Billboard 200 後，她已發行多張作品、舉辦兩次世界巡演，累積超過15億次全球串流收聽與超過1300萬的社群粉絲。

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Tinashe於2024年推出第七張錄音室專輯《Quantum Baby》。作為「三部曲」計劃中的第二章，《Quantum Baby》延續前作《BB/ANG3L》的概念，並找來 Ricky Reed、Nosaj Thing、Billy Lemos 等頂尖製作人共同助陣，共同打造一張充滿未來感與個人特色的作品。

單曲《Getting No Sleep》與主打歌《Nasty》在全球迅速走紅，《Nasty》更被譽為「夏季神曲」，至今累積超過 4.55 億次串流收聽，並引發 TikTok 熱潮，已有超過 420 萬支創作影片、總觀看次數突破 130 億次，橫掃全球各大音樂榜單，包括 Billboard Hot 100、Spotify 全球與美國排行版冠軍。

從初登場就大獲好評的《2 On》、到與Britney Spears合作的《Slumber Party》，再到近期以《Nasty》強勢重返巔峰，Tinashe 始終以她豐沛的音樂能量及舞蹈實力，持續在流行與 R&B 界寫下嶄新篇章。《Tinashe: Match My Freak World Tour 台北站》門票將於5月15日上午11 點於 Ticket Plus遠大售票正式開賣。

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