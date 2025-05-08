獨家／理科太太砸重金「邀2大咖韓星代言」！　證實辦見面會同歡粉絲

記者孟育民／台北報導

網紅理科太太創立的保健品牌「好好生醫」，砸重金邀請SUPER JUNIOR主唱藝聲與 Red Velvet 成員JOY擔任品牌代言人。據悉團隊光是前置作業就花費不少時間，理科太太團隊也直接飛韓國跟兩位代言人見面拍片。經紀人回應：「很榮幸兩位代言人答應出任好好生醫品牌年度代言，預計下半年會請到JOY、藝聲分別來台灣舉辦記者會及粉絲見面會。」

▲理科太太保健品牌找JOY、藝聲擔任代言人 。（圖／翻攝自IG）



談及合作的契機，經紀人透露，「我們根據好好生醫品牌精神及產品特色，對狀態管理及肌膚管理都呈現高標準自律的兩位代言人誠摯的提出了邀請。」事後收到對方願意合作的回覆，讓團隊十分振奮：「兩位代言人都是保健控，對保健品很有研究，也非常認真試吃我們的產品。得知他們點頭答應的時候，好好生醫的產品力跟品牌精神受到肯定的激動難以言喻。」

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▲JOY形象、皮膚狀態都符合品牌訴求。（圖／翻攝自IG）



至於JOY確切來台灣的時間，經紀人說：「JOY今年度展開了更多豐富的工作行程，我們很為她開心。我們正積極的安排中。」再此之前，理科太太團隊也先飛到韓國合體JOY拍片，透過影片分享身心靈自我照顧的心得，影片曝光後也掀起廣大迴響，不少粉絲直呼：「天啊，我要哭了」、「JOY真的太美了」。

▲理科太太合體JOY拍片 。（圖／翻攝自YouTube／理科太太 Li Ke Tai Tai）