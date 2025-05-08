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老公遊艇私約小三開浴袍趴！　正宮賴芊合抓姦「拿刀瞄準命根子」

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》最新劇情炸裂，正宮賴芊合怒氣值點滿，直搗小王、小三「愛巢」遊艇，一場腥風血雨的抓姦大戰即將上演。

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

最新劇情中，浴袍趴、慶生吻，小三吳欣樺甜到出汁，「假文斌」劉至翰也難得卸下狼人面具，享受「做自己」的幸福時光。殊不知，復仇女神賴芊合已殺氣騰騰登船，怒吼狐狸精後，立馬展開女力爆發模式，抓髮、狂甩巴掌樣樣來，還抄起牛排刀怒指負心漢「命根子」，嚇得劉至翰抱頭鼠竄。

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▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

混亂中，渣男推倒正宮後竟落荒而逃，一個狗吃屎栽進大海，留下錯愕的賴芊合在風中凌亂。賴芊合分享拍攝過程，竟意外「影后上身」，直呼「因為我要打小優，結果第一巴掌下去的時候，我竟然抓著她的頭髮，我真的就跟《影后》柯麗芬（謝瓊煖飾）一樣，還自己配音『啪！』這裡沒有你講話的餘地！我快笑死了，全場的人都笑翻了！」可見拍攝現場氣氛雖然緊張，卻也不失歡樂。

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

在搖晃的遊艇上拍攝追逐打鬥戲，危險性自然不在話下，賴芊合心有餘悸地表示「船上面有很多綁來綁去的纜繩啊、鋼絲啊，有一些鋼絲是真的很細，真的看不到，然後因為船甲板上面它不是平坦的，因為它船艙的設計，所以甲板上會凹凸不平。」

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

而拿刀刺假文斌的橋段更是讓賴芊合心驚膽跳「因為那個網子會軟、會晃，所以每一次刀子舉起來的時候，身體就會晃，下刀的位置每一次都會跟想的差一點點，為了要求逼真，要離他的命根子很近，拍起來才有那個效果，所以我每一次在刺的時候，我真的心驚膽跳！」

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

賴芊合笑著爆料「最好笑是第一次劉至翰把腳打開的時候，我就發現一個紅點，結果原來是他外面的褲子已經破一個洞了，所以看得到他裡面的另外一件小褲褲，真的超好笑！」

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

然而，這場看似火爆的場面，幕後卻是另一番「奇景」，慘落水的劉至翰，竟然樂在其中，大讚拍攝地點美如度假勝地，還自封「海龜」在清澈海水中優游自在，直呼「落水也很享受」，只是這場重頭戲三人最後都累壞，也發現聲音都啞掉了。

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

飾演小三的吳欣樺透露為了這場重頭戲，她凌晨四點半就出門，卻在搖晃的遊艇上被操到靈魂出竅，不僅頭暈目眩、狂吐不止，連導演剛講完戲都秒忘，只能狂問旁邊「我現在要幹嘛？」更慘的是，她穿著厚重濕透的浴袍在悶熱船艙裡拍攝，簡直像在蒸桑拿，讓她直呼「快要乾成人乾」，追逐戲更是讓她邊跑邊怕穿幫、怕摔跤，回家才發現全身傷痕累累，但還是很感動體驗到八點檔中極具張力的重要橋段。

▲《好運來》上演劉至翰正宮賴芊合手撕小三吳欣樺的最新劇情。（圖／民視提供）

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好運來, 劉至翰, 賴芊合, 吳欣樺

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