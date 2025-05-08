黃嘉千離婚9個月突喊「經歷人生重組」原因曝光　最討厭聽到這句話

記者黃庠棻／台北報導

由編、導、演全才李國修大師原創的經典城市喜劇《三人行不行》，將於2025年7月26日（六）在新營文化中心演藝廳演出兩場，正式參與2025夏至藝術節演出行列。這次由台南市政府文化局主辦、亮棠文創製作演出，邀請觀眾一同走進劇場，在盛夏中享受一場結合節奏、能量與笑淚的劇場盛宴。

▲舞台劇《三人行不行》門票開賣，由黃嘉千主演。（圖／亮棠文創提供）

此次演出特別邀請實力派女星黃嘉千領銜主演，曾多次參與李國修作品的她，這次再度登上舞台，將以多年戲劇功力詮釋多重角色挑戰，展現橫跨影視與劇場的絕佳表演張力。

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黃嘉千表示「這齣戲我演了好幾次，每一次重新演出，都像在經歷一次人生重組，演出過程真的很過癮！最討厭聽到行不行啊？只要你來看就行啦～」卡司陣容還包括亮哲、郭耀仁、安俊朋，四位演員將合力在舞台上詮釋近30個角色。

▲舞台劇《三人行不行》門票開賣，由黃嘉千主演。（圖／亮棠文創提供）

全劇由六段獨立卻緊密呼應的短篇故事組成，演出形式極具挑戰性，透過快速角色轉換、簡約舞台調度，展現劇場表演的純粹與張力。《三人行不行》自1987年首演至今已累積超過百場演出紀錄，是李國修導演最具代表性的喜劇之一，口碑歷久不衰。

歷年演出獲得不少觀眾好評，紛紛表示「《三人行不行》是李國修最貼近台灣人生活的荒謬喜劇，笑聲裡都是共鳴」、「極簡場景、極限表演，三位演員撐起整座城市的寂寞與笑聲」、「完全沒冷場，演員根本不是在演戲，是在跟我們一起活著。」

這次亮棠文創受邀參演夏至藝術節，將此齣「笑到懷疑人生」的神級喜劇帶到南台灣！《三人行不行》限定新營場已經開賣，如欲購票請OPENTIX售票系統查詢。