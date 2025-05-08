大逆轉！林俊傑遭抹黑當小王　網友自稱和解卻刪文…經紀公司回應了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王林俊傑將在6月7、8日於臺北大巨蛋開唱，沒想到突然莫名躺著也中槍，最近有網友在Threads爆料，點名指控tag林俊傑，指他找人買春，買到自己女友身上，還自爆手上握有私密影片，沒想到時隔不到一天，該爆料者昨天下午自稱已與林俊傑和其經紀公司達成七位數和解協議，還要發1000份雞排給網友，經紀公司也回應了。

▲林俊傑莫名遭指控。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

該爆料者昨天下午4點突然發文表示，自己與林俊傑本人及經紀公司達成和解，拿了7位數的賠償金，並希望發送1000份雞排，但卻要網友私訊提供自己的帳號，還說若不放心轉帳，可使用加密貨幣交易，由於該網友先前就被抓包大頭照盜用大陸網紅的照片，有網友親自實驗要雞排，沒想到私訊後被加入奇怪的Line群組，回報查詢帳號後，發現該帳號被列為警示帳號，儼然就是是「釣魚詐騙」手法，當場被眾多網友踢爆。

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被抓包是詐騙手法後，該爆料者緊急刪文，隨後更悄悄將整個帳號的發文都清空，完全是做賊心虛。對於該網友宣稱與經紀公司達成七位數和解協議，林俊傑公司則回應：「無稽之談！」也表示：「如同我們之前鄭重呼籲，懇請媒體朋友以及閱聽大眾，勿信謠、勿傳謠，堅決拒絕引述任何空穴來風的內容，更請務必注意，謹慎保管個人資料安全。」