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金賽綸生前訴苦「1分鐘喘不過氣」　點名3人逼瘋她：真的好想死

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTube頻道「橫豎研究所」7日與已故女星金賽綸的遺屬再度召開記者會，指控金秀賢違反兒少福利法。雖然金秀賢方已發聲否認，並表示將追加提告，但橫豎研究所晚間又於直播再曝光金賽綸生前訴苦的完整錄音檔，點名金秀賢、李鎮浩和姜京潤讓金賽綸陷入困境。

▲曹承衍公司回應了與金賽綸的緋聞。（圖／翻攝自金賽綸、曹承衍IG）

▲金賽綸於今年2月離世。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

橫豎研究所指稱，金賽綸在1月10日於美國和擁有10年交情的證人見面。錄音檔中，疑為金賽綸的女聲表示，自己只是因為口渴，去買了瓶啤酒喝，結果就被說是沒反省；連為了混口飯吃去打工，都被說得很奇怪。

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金賽綸在音檔中點名李鎮浩和SBS記者姜京潤聯手造謠，讓她陷入困境，說到一半，金賽綸還出現過度換氣的症狀，將近1分鐘都因呼吸困難而無法說話，讓證人擔心直說「妳先不要說話，快呼吸」。金賽綸也提到「我好像要死了才行」、「我真的好想死」，接著向證人道出曾與金秀賢交往的事實。

▲▼金賽綸訴苦「1分鐘喘不過氣」點名3人逼瘋她：好想死。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

▲金賽綸因恐慌症而過度換氣的症狀。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

此前，金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist發出律師聲明，指出橫豎研究所公開的音檔是利用AI偽造出來的，提供者實為一名詐騙犯，且也曾假造別的音檔想向Gold Medalist索取金錢。

金秀賢方律師表示，錄音檔提供者與金賽綸並無任何實際聯繫，且在勒索Gold Medalist未果後，便與橫豎研究所合作公開偽造內容。目前，Gold Medalist已著手進行技術驗證，並承諾一旦有結果，將第一時間向外界公開。

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