ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

錦雯加盟八點檔…包包亮點藏洋蔥！　掛「19歲已逝愛犬玩具」入鏡

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》即將迎來一位重量級新成員，實力派女星錦雯即將驚喜進組，與曾在大愛劇場中飾演夫妻的影帝游安順再續前緣，只是這次兩人身份大逆轉，將挑戰逗趣的「公媳」關係，讓觀眾直呼期待值爆表。

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

錦雯與游安順早在2007年就結下戲緣，在感人肺腑的《幸福一牛車》中飾演恩愛夫妻，那也是錦雯首次擔綱女主角的重要作品。更令人稱奇的是，游安順竟是劇組中唯一見過錦雯已逝愛犬「皮皮」小時候模樣的人，這份跨越時空的奇妙連結，讓兩人即將在《好運來》的合作更添一份命中注定的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

▲錦雯曾演過游安順的老婆。（圖／民視提供）

這次錦雯將在《好運來》中飾演游安順的媳婦「莊佳敏」，這全新的角色關係將會激盪出什麼樣的火花，讓粉絲引頸期盼。許多觀眾紛紛敲碗，期待錦雯能與劇中飾演「蔡有財」的藍葦華再度同框，重溫昔日螢幕情侶的甜蜜回憶。

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

據悉，編劇巧妙地安排了錦雯與藍葦華的角色，兩人是國中同學，未來的發展充滿無限可能，絕對讓大家意想不到。雖然還未正式登場，但錦雯已迫不及待分享即將加入《好運來》這個充滿愛的劇組的喜悅，她更感性地提到，在陪伴她19年的愛犬皮皮離開後，能來到這樣一個溫暖的環境拍戲，彷彿是最好的安排。

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

此外，錦雯也透露了一個令人動容的小秘密，她將對皮皮的深深思念融入了角色之中，在劇中飾演的莊佳敏包包上，將會掛著一隻名為「熊好運」的熊娃娃，那是皮皮生前的玩具。更特別的是，錦雯還將皮皮的骨灰製成琉璃項鍊，象徵著帶著愛犬的祝福與保佑「好運來」。

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

才華洋溢的錦雯更搶先預告，繼為《愛的榮耀》角色創作歌曲後，這次她也為即將登場的《好運來》角色莊佳敏量身打造了一首歌曲〈不愛的時侟〉，也期待可以趕快讓歌迷及觀眾聽到她的創作歌曲。

分享給朋友：

追蹤我們：

#白沙屯媽祖 鑾轎進南投　萬人隨行空拍畫面！

推薦閱讀

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民《與惡2》訪問…罕談前女友

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民《與惡2》訪問…罕談前女友

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

八點檔女星江泳錡前夫突然過世　她含悲處理後事跟事業　「當時在他身邊」

八點檔女星江泳錡前夫突然過世　她含悲處理後事跟事業　「當時在他身邊」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民《與惡2》訪問…罕談前女友

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

錦雯, 好運來, 游安順

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 炎亞綸支持偏鄉孩童被感動：快樂是可以自己選擇的
  2. 金賽綸挨砍證人「拍傷勢影片自證」！　不滿被說AI造假：真是謝囉
  3. 金賽綸生前訴苦「1分鐘喘不過氣」　點名3人逼瘋她：真的好想死
  4. 正宮逼陪睡…又要求一起洗澡　陸劇男神被撲倒「禁慾火燒身」崩潰
  5. 錦雯加盟八點檔…包包亮點藏洋蔥！　掛「19歲已逝愛犬玩具」入鏡
  6. 韓籍啦啦隊女神朴旻曙怒了　「跟蹤我還跟到高鐵上」
  7. 鳳小岳曝叛逆史！高中休學2年想衝西藏　《九降風》意外改寫人生
  8. 被演藝圈耽誤的選手！修杰楷「用兩鐵登貓空」　氣2女兒不愛運動
  9. 酒後失控大鬧婚禮 　趙正平「點火燒桌巾」沒人敢攔
  10. 抓包小哈利偷化妝…伊能靜嘆「還是發生了」　溫柔回應感動網

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366