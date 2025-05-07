錦雯加盟八點檔…包包亮點藏洋蔥！　掛「19歲已逝愛犬玩具」入鏡

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》即將迎來一位重量級新成員，實力派女星錦雯即將驚喜進組，與曾在大愛劇場中飾演夫妻的影帝游安順再續前緣，只是這次兩人身份大逆轉，將挑戰逗趣的「公媳」關係，讓觀眾直呼期待值爆表。

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

錦雯與游安順早在2007年就結下戲緣，在感人肺腑的《幸福一牛車》中飾演恩愛夫妻，那也是錦雯首次擔綱女主角的重要作品。更令人稱奇的是，游安順竟是劇組中唯一見過錦雯已逝愛犬「皮皮」小時候模樣的人，這份跨越時空的奇妙連結，讓兩人即將在《好運來》的合作更添一份命中注定的感覺。

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▲錦雯曾演過游安順的老婆。（圖／民視提供）

這次錦雯將在《好運來》中飾演游安順的媳婦「莊佳敏」，這全新的角色關係將會激盪出什麼樣的火花，讓粉絲引頸期盼。許多觀眾紛紛敲碗，期待錦雯能與劇中飾演「蔡有財」的藍葦華再度同框，重溫昔日螢幕情侶的甜蜜回憶。

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

據悉，編劇巧妙地安排了錦雯與藍葦華的角色，兩人是國中同學，未來的發展充滿無限可能，絕對讓大家意想不到。雖然還未正式登場，但錦雯已迫不及待分享即將加入《好運來》這個充滿愛的劇組的喜悅，她更感性地提到，在陪伴她19年的愛犬皮皮離開後，能來到這樣一個溫暖的環境拍戲，彷彿是最好的安排。

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）

此外，錦雯也透露了一個令人動容的小秘密，她將對皮皮的深深思念融入了角色之中，在劇中飾演的莊佳敏包包上，將會掛著一隻名為「熊好運」的熊娃娃，那是皮皮生前的玩具。更特別的是，錦雯還將皮皮的骨灰製成琉璃項鍊，象徵著帶著愛犬的祝福與保佑「好運來」。

▲錦雯將在《好運來》飾演游安順的媳婦。（圖／民視提供）



才華洋溢的錦雯更搶先預告，繼為《愛的榮耀》角色創作歌曲後，這次她也為即將登場的《好運來》角色莊佳敏量身打造了一首歌曲〈不愛的時侟〉，也期待可以趕快讓歌迷及觀眾聽到她的創作歌曲。