主持人白心儀印度拍攝遇險　「孟加拉虎對著我衝過來」結果曝光

記者葉文正／台北報導

三立《我的動物同學》今天舉行記者會，主持人白心儀透露，在校園中拍攝動物真的要等超久，還看到穿山甲媽媽的超音波，非常感動，最驚險的是在印度，剛好有孟加拉虎衝過來，真的是很特別的經驗。

▲《我的動物同學》主持人白心儀出席首映會。（圖／記者林敬旻攝）

白心儀提到，這次是在校園做生態報導，拍動物拍十年了，也到過南北極跟七大洲拍攝，大部分的觀眾還有孩子們，「最有感的是，包括穿山甲，黑熊跟白海豚等，孩子們都會有很多疑問，拍攝過程感動又有責任，因為內容會影響到孩子們與教育者，就想說接下來要拍什麼，這次是把視角拉進城市裡。」

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▲白心儀、朱培滋出席《我的動物同學》ESG紀錄片首映會。（圖／記者林敬旻攝）

所以這次才想說要拍「動物同學」，這類拍這教我們跟萬物共事共生，建構校園保育生態網，亞洲貓科大復興，也把視角拉回校園，要喜歡動物，要去理解它，要怎麼保護它。

▲衛福部次長林靜儀出席《我的動物同學》ESG紀錄片首映會。（圖／記者林敬旻攝）

白心儀也提到校園拍攝的最大問題，白鼻心跟穿山甲會晚上才出現，她說：「我們就要晚上守，是很特別的經驗，跟孩子一起熬夜，也在達觀國小看到食蟹獴，也會跑到學校吃福壽螺，幫生態解決問題，吃之前還會砸殼，很會吃螃蟹跟螺類。」

我從小有養寵物，但是我入行後，才開始想要拍動物的紀錄片，想要為土地上留下生態紀錄，當年拍犀牛，設計一整串旅程就開始拍攝，大家已會期待我拍什麼動物。

她也興奮提到，之前第一次看到穿山甲的超音波，很感動，「超音波上看到穿山甲寶寶，心跳很有力，頓時覺得很感動，也看到白鼻心媽媽帶孩子們在校園遊玩。」

雖然科學認知上已經沒有雲豹了，但她也表示，2018跟2019跟屏東獵人有看到雲豹，政府也有推動保育，現在通報動物，還有錢可以領，當年剛拍攝石虎時，很多人很陌生，但是現在大家已經都很了解石虎跟熊等，影片上起步較晚，大家一起努力很好。

台灣動物很難拍，反而北極南極比較好拍，還有藍鵲叼著衣架去築巢，這鏡頭等兩年，還有藍鵲會去市場叼肉跟叼水果吃，穿山甲尾巴斷了，就不能揹小孩，還有天敵是流浪犬，未來走向要怎麼跟流浪犬的管理與衝突。

在野外拍攝的風險，就是會有動物衝過來，「我也被白鼻心咬過，都會經歷到，攝影被毛毛蟲攻擊，看是在印度看到孟加拉虎衝過來，我很開心，因為牠很美。」完全沒有被野生動物驚嚇到。