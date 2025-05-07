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劉以豪目睹女友中邪失常　曹佑寧誤觸禁忌驚喊：全身起雞皮疙瘩

記者蕭采薇／台北報導

《山忌 黃衣小飛俠》改編自台灣山野傳說，片中劉以豪、袁澧林、曹佑寧三人誤闖神秘山祭儀式，一步步墜入無法掙脫的命運詛咒，理智與信念逐漸崩解。面對袁澧林各種中邪般的失常行徑，劉以豪告誡：「不可以再上山了！」潛伏在暗處的黃衣詭影滿懷惡意衝著他們而來，讓人不寒而慄。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林、曹佑寧開心登山卻誤闖神秘山祭儀式。（圖／威視提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林、曹佑寧開心登山卻誤闖神秘山祭儀式。（圖／威視提供）

袁澧林可說是全片最「慘」角色，所有受苦的場面幾乎一手包辦，甚至為戲用頭猛撞牆超過百次，她笑說當時撞到欲罷不能，「真的很好玩、很過癮！大概拍了10個鏡頭，每次都至少撞10幾下，總數肯定超過百次以上。」

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袁澧林表示，劇組在牆面備有軟墊，可以放心用力撞，平時總是會有情緒崩潰想撞牆的時刻，現在能把心裡的想法實現，玩得超開心，更自豪說：「拍完後臉上血漬黏滿頭髮，意外很有美感！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林、曹佑寧開心登山卻誤闖神秘山祭儀式。（圖／威視提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》袁澧林受苦場面一手包辦，撞牆戲演到欲罷不能。（圖／威視提供）

目睹女友中邪失常，劉以豪飾演的陳嘉銘要反覆承受多重痛苦打擊，崩潰演技全開，他忍不住說：「演到後來我心裡想，讓我來吧！我想跟她交換！」雖然角色身陷痛苦，但在片場看袁澧林成魔般的演技大爆發，他又感到躍躍欲試，越看越覺得：「太好玩了吧！我也很想嘗試，挑戰看看中邪戲。」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林、曹佑寧開心登山卻誤闖神秘山祭儀式。（圖／威視提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪片中反覆承受女友失常的痛苦打擊，崩潰演技全開。（圖／威視提供）

而一切噩運似乎都與那場深山禁地的神秘儀式有關，曹佑寧片中角色個性直率、不信邪，無視封鎖線及禁止進入的公告，帶著大家誤闖祭祀現場，他慌張之下踢翻血罈，導致儀式中斷，一群人也因此惹禍上身。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林、曹佑寧開心登山卻誤闖神秘山祭儀式。（圖／威視提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》曹佑寧回憶起拍攝現場氛圍仍心有餘悸。（圖／威視提供）

曹佑寧回憶起拍攝現場的氛圍，他仍心有餘悸說：「如果換作我自己爬山看到那個畫面，真的會嚇壞，當下全身都起雞皮疙瘩。」他對這場戲印象特別深刻，尤其進入角色狀態，更感到毛骨悚然，電影將於6月6日全台上映。

 

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山忌 黃衣小飛俠, 黃衣小飛俠, 劉以豪, 袁澧林, 曹佑寧

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