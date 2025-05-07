ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／持金賽綸1.5hrs錄音檔「檢舉人遭刺傷」！頸部遭刺9刀傷濺血照震撼

記者陳芊秀／綜合報導

金賽綸家屬透過YouTuber「橫豎研究所」7日召開記者會，公開金賽綸生前錄音檔，指控金秀賢一連串震撼內容，除了家屬認定金秀賢自金賽綸國二寒假起，對其進行猥褻或性騷擾等性虐待行為，更爆出持有該錄音檔的檢舉人遭襲擊，頸部被刺了足足9刀。

▲▼金賽綸家屬記者會控金秀賢。（圖／翻攝自YouTube）

▲金賽綸生前錄音檔在記者會公開。（圖／翻攝自YouTube）

據韓媒報導，「橫豎研究所」代表金世義表示，金賽綸在自殺前一個月，對身在美國紐澤西的檢舉人透露，「最讓我痛苦的人是金秀賢和網紅李鎮浩」並留下了1小時30分鐘的錄音檔，且該錄音檔獲得同意之下錄音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而持有錄音檔的檢舉者於5月1日遭到2名不明人士襲擊，頸部被刺了足足9刀。由於家屬擔心事態進一步惡化，因此請求公開至少部分內容。金世義直指：「這是一件明顯的教唆殺人案件。」經調查，襲擊檢舉人的兇手為一名剛入境美國不久的朝鮮族人士，而將該朝鮮族人士帶到襲擊現場的則是一名同樣剛入境美國不久的韓國人。

同時根據醫院診療記錄，傷者頸部、右肩被刀刺傷，傷口很深，屬於深層刀傷，縫了21針。其左手手掌有大面積傷口，也是極具攻擊性的刀傷，縫了11針。左手無名指也受了重傷。右側頭部、耳朵都嚴重受創，還有腦震盪的創傷，總共縫了32針。同時記者會公開傷者的部分傷勢照。

▲▼檢舉人美國遭刺傷。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼檢舉人美國遭刺傷。（圖／翻攝自YouTube）

▲持錄音檔的檢舉人在美國遭刺傷。（圖／翻攝自YouTube）

目前此案件並非由案件發生地紐澤西州的警方負責，而是由美國聯邦調查局（FBI）進行調查。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

推薦閱讀

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

八點檔女星江泳錡前夫突然過世　她含悲處理後事跟事業　「當時在他身邊」

八點檔女星江泳錡前夫突然過世　她含悲處理後事跟事業　「當時在他身邊」

Makiyo「司機不是老實人」　看完判決書超氣…揭醉毆司機案細節

Makiyo「司機不是老實人」　看完判決書超氣…揭醉毆司機案細節

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢, 金賽綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主持人白心儀印度拍攝遇險　「孟加拉虎對著我衝過來」結果曝光
  2. 金賽綸證人被砍照「爆是圖庫抓的」！　YTR提3點反擊：音檔是AI造假
  3. 孟耿如《與惡2》第一集就領便當　製作人親曝「戲份刪不掉」原因
  4. 金賽綸證人遭砍「驚動FBI出手調查」！2殺手襲擊　家屬怒控：教唆殺人
  5. 「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民《與惡2》訪問…罕談前女友
  6. 劉以豪目睹女友中邪失常　曹佑寧誤觸禁忌驚喊：全身起雞皮疙瘩
  7. 贏過死神的女人！《絕命終結站》25年來最強阿嬤出現　一本筆記本保全家3代
  8. 金賽綸生前留「1小時30分錄音檔」　高層出40億收買失敗…爆料者遭襲
  9. 快訊／持金賽綸1.5hrs錄音檔「檢舉人遭刺傷」！頸部遭刺9刀傷濺血照震撼
  10. 金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366