快訊／持金賽綸1.5hrs錄音檔「檢舉人遭刺傷」！頸部遭刺9刀傷濺血照震撼

記者陳芊秀／綜合報導

金賽綸家屬透過YouTuber「橫豎研究所」7日召開記者會，公開金賽綸生前錄音檔，指控金秀賢一連串震撼內容，除了家屬認定金秀賢自金賽綸國二寒假起，對其進行猥褻或性騷擾等性虐待行為，更爆出持有該錄音檔的檢舉人遭襲擊，頸部被刺了足足9刀。

▲金賽綸生前錄音檔在記者會公開。（圖／翻攝自YouTube）

據韓媒報導，「橫豎研究所」代表金世義表示，金賽綸在自殺前一個月，對身在美國紐澤西的檢舉人透露，「最讓我痛苦的人是金秀賢和網紅李鎮浩」並留下了1小時30分鐘的錄音檔，且該錄音檔獲得同意之下錄音。

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然而持有錄音檔的檢舉者於5月1日遭到2名不明人士襲擊，頸部被刺了足足9刀。由於家屬擔心事態進一步惡化，因此請求公開至少部分內容。金世義直指：「這是一件明顯的教唆殺人案件。」經調查，襲擊檢舉人的兇手為一名剛入境美國不久的朝鮮族人士，而將該朝鮮族人士帶到襲擊現場的則是一名同樣剛入境美國不久的韓國人。

同時根據醫院診療記錄，傷者頸部、右肩被刀刺傷，傷口很深，屬於深層刀傷，縫了21針。其左手手掌有大面積傷口，也是極具攻擊性的刀傷，縫了11針。左手無名指也受了重傷。右側頭部、耳朵都嚴重受創，還有腦震盪的創傷，總共縫了32針。同時記者會公開傷者的部分傷勢照。

▲持錄音檔的檢舉人在美國遭刺傷。（圖／翻攝自YouTube）

目前此案件並非由案件發生地紐澤西州的警方負責，而是由美國聯邦調查局（FBI）進行調查。

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