「韓劇女王」金賢珠宣佈來台...原因超暖！　還撞場「前男友蘇志燮」

記者蔡琛儀／台北報導

以經典韓劇《玻璃鞋》紅遍東南亞的南韓女星金賢珠，一直致力於公益活動，2009年更因捐贈了自己散文集的版稅收益而和國際救援及發展的非政府組織「Good Neighbors」結緣，更因此被委任爲好鄰居全球公益大使，今年她在台灣好鄰居協會的邀請下，宣布將於5月25日下午一點半在台北Westar舉辦「Together We ShineSharing Event」公益見面會。

▲金賢珠將來台舉辦公益見面會。（圖／台灣好鄰居提供）

金賢珠15年來曾多次與好鄰居同仁一起前往非洲、尼泊爾等地區探訪，最令她難忘的莫過於2015年曾帶著物資前往尼泊爾去探視大地震災後的家庭及兒童們，看到許多孩子們無助的眼神，感到無比心疼的金賢珠表示：「當我看到生活在那樣艱苦環境中的孩子們，仍然對我露出無比真誠的微笑，我的心就被治癒了。想貢獻一己之力去回饋和分享，給了我活下去的力量。」

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巧的是，金賢珠此次見面會剛好與前男友蘇志燮與玉澤演的台北見面會撞期。她睽違多年再次來台，期望以公益見面會的方式邀粉絲一起齊做愛心，也因此這次見面會的門票特別以捐款方式贈予，只要捐款支持好鄰居「資助兒童計畫」就能獲得見面會入場券，並全數回饋公益。

▲金賢珠相當熱心公益。（圖／台灣好鄰居提供）

為了這次公益見面會，金賢珠不僅會在見面會上分享這些年做公益及與非洲孩子們互動所留下的感動時刻照片及影片，更親自準備了親手做了小禮物，準備要給台粉驚喜「逆應援」，更多活動資訊請關注官方社群。