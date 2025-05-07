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宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

宥勝爆離婚2／1家4口悄搬離200坪清水農宅　宥勝重啟演藝活動遭抵制

▲本刊曾報導宥勝以帆布遮蔽台中清水的住處，如今爆出農宅已沒有如過去那般生活的痕跡。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

無獨有偶，另有消息來源指出，宥勝位於台中清水的200坪田中農宅，近來少有人煙燈火，看來已經搬離，僅有不時出入而已。對照之前本刊報導，強制猥褻案愈燒愈大之時，宥勝一度在住宅四周圍起大面積帆布牆，似是不堪附近居民指點及偷拍，只好出此計策遮羞。

宥勝爆離婚2／1家4口悄搬離200坪清水農宅　宥勝重啟演藝活動遭抵制

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▲本刊曾報導宥勝以帆布遮蔽台中清水的住處。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

宥勝爆離婚2／1家4口悄搬離200坪清水農宅　宥勝重啟演藝活動遭抵制

▲早前宥勝有著熱愛戶外的陽光形象，還長征南極，引發話題。（圖／橘子關懷基金會提供）

上個月中更有機場直擊情報，目睹宥勝現身機場，適逢他被輿論罵得最慘之際，有人推測他仍依既定計畫出國，避走海外。總之「亞果遊艇」深受其害，其實宥勝回歸首拍的影片，就是為了他即將參加、由亞果遊艇舉辦的世界地球日活動；只是宥勝在影片裡搞砸了，亞果遊艇仍稱「給他一個改變的機會」，因此淪為「第一個為性犯罪者宥勝鋪路的廠商」，遭大批網友抵制，公關災難最後僅能再以謝罪收場。

宥勝爆離婚2／1家4口悄搬離200坪清水農宅　宥勝重啟演藝活動遭抵制

▲宥勝2016年時曾與慈惠考取遊艇執照，今年他也選擇「亞果遊艇」的活動復出但兩敗俱傷，遭強烈抵制最後釀成公關災難。（圖／翻攝自宥勝去哪兒YouTube）

▲宥勝想再復出卻遭抨擊，支援他的亞果遊艇也出面致歉。（圖／翻攝自亞果遊艇臉書）

亞果遊艇表示，「我們深刻反省，在活動籌備與對外發言過程中，曾出現不當用詞與價值觀混淆，未能充分考量受害者視角，對此我們誠摯致歉。任何造成受害者二度傷害的情況，皆非我們所願。」由此可知，宥勝重啟演藝活動宣告失敗，當時網友苦勸慈惠，「請保護妳的孩子，請先生退出公眾視野。」慈惠也回應，「孩子永遠是我最重要的事，謝謝您的指教。」夫妻分道揚鑣的抉擇並不意外。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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