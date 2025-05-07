宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

▲身穿白衣出庭的宥勝涉嫌強制猥褻女同事，案件審理期間傳訊給被害人、證人想串證，讓法官痛斥「無悔悟之心」，後來態度大轉變鞠躬道歉，表示對於過去犯的錯「很後悔、非常愧疚」，希望爭取緩刑。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

2023年宥勝在台灣的#MeToo運動中，被控強制猥褻女性工作人員並定罪；上個月初他為復出試水溫，卻因謝罪毫無悔意挨批，連帶不離不棄、力挺他的老婆慈惠直銷、團購事業也遭抵制，讓宥勝決定永久退出演藝圈。

本刊獲知最新消息，宥勝身分證上的配偶欄已經悄悄空白、撤離台中清水田園農宅，知情人士判斷慈惠應是為了一子一女，切割宥勝後未來才能另覓活路；此外，慈惠一路愛到卡慘死，被宥勝也連累夠了。

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不過圈內還流傳另一種說法，其實早在宥勝爆出強制猥褻一案之前，慈惠就已經與他離婚，或埋下極度想放棄夫妻關係的念頭，原因也可以想像得到，就是兩人之間又有其他異性的關係。

據悉，慈惠當時對宥勝已經忍無可忍，心死到直接放生他。只是此一說法仍有存疑空間，包括為何案發之時慈惠還要幫忙宥勝串供？為何遲遲不宣布離婚？宥勝復出，為何還要幫孩子的爸說話？似乎藏有許多複雜內幕。

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