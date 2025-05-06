孫生停工3個月「每晚惡夢驚醒」　陷低潮PO黑底文：找不回自己

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生因陷性騷擾風波全面停工，日前才透露想念拍片日子的他，稍早再度透過社群發限動分享近況，表示自己面臨心情低潮，甚至每晚都會因做惡夢而驚醒，讓他感到相當困擾，「我找不回自己，耶穌，到底該怎麼辦。我一點都不強悍，我真脆弱。」

▲孫生日前捲入性騷擾爭議。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生坦言他開始迷失自己、懷疑自己，並透露最近每晚不僅飽受惡夢困擾，甚至時常驚醒，情緒狀態備受煎熬。他無助喊話耶穌：「我找不回自己，到底該怎麼辦。」並表示自己其實不想發布有關負面的文章，但內心的痛苦似乎已無法壓抑，「真的很E很E」，認為自己無法向內找解答，只好寄望外界的幫助，「我一點都不強悍。」

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▲孫生PO低潮限動。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

事實上，孫生2日深夜才PO出一段自拍短片，影片中他提到，現在的焦慮不安情緒，很大一部分來自「沒收入」帶來的壓力，「你也可以說是因為沒有收入，所以加速了恐慌。」面對停工後沒收入的現況，他更坦言：「當然沒有誰有義務要幫誰一輩子」，同時也透露，對過去工作夥伴與拍片時光的懷念，「我心裡還是很空，很想念大家一起拍片的日子，把歡樂帶給大家的時候。」如今發布黑底白字限時動態，再度掀起外界關注及討論。