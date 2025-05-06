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王彩樺後遺症「鼻子越來越寬大」只能固定打針！　首談容貌焦慮原因

記者張筱涵／綜合報導

56歲「台灣濱崎步」王彩樺近日因外貌引發關注，不僅正面回應外界對其外貌變化的質疑，更首度坦言自己因容貌焦慮而走上醫美之路，真誠分享心路歷程，獲得許多粉絲力挺與理解。

▲▼王彩樺。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）

▲王彩樺過去在豬哥亮建議下去打了小針美容。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）

王彩樺在4日播出的《話時代人物》中，公開表示自己確實有「容貌焦慮症」。她坦言，早年因山根偏低，在豬哥亮的建議下接受微整療程：「他說山根高起來事業會比較好，我就聽話去打了小針美容。」然而多年過後，填充物開始流失導致五官變化：「年紀越大，它就會垂下來、變寬、變塌，看起來就很怪。」

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早期施打的填充物已與組織融合，所以王彩樺現在也無法進行鼻整形手術：「要隆鼻得先把舊的組織挖乾淨再植入，但那要花時間，我又沒辦法休息那麼久，只能靠玻尿酸調整外觀。」

▲▼王彩樺。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）▲▼王彩樺。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）

▲隨著年紀增長，王彩樺鼻內的填充物開始塌陷，只能靠玻尿酸維持挺鼻。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）

王彩樺直言，自己仍持續活躍於表演舞台，因此對外貌格外在意：「我還在表演，要面對觀眾。我連自己看自己都不喜歡了，觀眾怎麼會喜歡？所以我一定要讓自己在最好的狀態下出現，讓觀眾看到我說：『妳本人比電視上更美』，那我就成功了。」

▲▼王彩樺。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）

▲王彩樺提到現在不能隆鼻。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）

事實上，早在日前出席賴慧如婚禮時，王彩樺的容貌就成為熱議焦點，更有網友直言她「整過頭」。面對爭議，她不僅未選擇迴避，反而在社群大方自嘲「進廠維修」，還拿出三星堆青銅面具公仔比對自我調侃，展現高情商，也讓不少粉絲笑稱她是「EQ天花板」。

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