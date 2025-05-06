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網票選2025韓國最帥男歌手Top 10　BTS V穩拿第一、車銀優只排第八

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲（左起）Stray Kids鉉辰、車銀優、BTS V、BTS Jin。（圖／取自Hyunjin、車銀優、V、Jin IG）

圖文／CTWANT

2025年「韓國最帥男歌手Top15」榜單正式出爐，由美國知名投票網站Kingchoice所公布的「Visual King of KPOP 2025」票選結果再度引爆話題！其中，BTS不愧是全球男團門面，包辦前三名毫無懸念，但讓人震驚的是，有「臉蛋天才」之稱的車銀優竟然只排第八，讓不少網友當場破防！

這次前十名如下：

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1.BTS V

V有著深邃的雙眼皮、立體的五官和獨特的氣質，又被譽為「人間雕像」。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲BTS V。（圖／取自藝人IG）

2.BTS田柾國

從陽光男孩蛻變為迷人男人的代表，近期以更成熟、率性又自信的形象引發熱議。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲BTS柾國。（圖／取自藝人IG）

3.BTS Jin

柔和的五官、明亮的眼神和溫暖的微笑，曾多次入圍「世界最帥」。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲BTS Jin。（圖／取自藝人IG）

4.Stray Kids鉉辰

五官精緻、眼神銳利，時常展現出濃濃的高冷氛圍，髮型與妝容常帶有時尚感，是典型的視覺系男神。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲Stray Kids鉉辰。（圖／取自藝人IG）

5.ENHYPEN金善禹

擁有明亮的眼神與甜美的笑容，被粉絲暱稱為「小狐狸」。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲ENHYPEN金善禹。（圖／取自藝人IG）

6.Super Junior東海

外型充滿少年感，加上帶點害羞感的微笑，整體氣質介於鄰家大哥與不老男孩之間，讓人完全忘了他的實際年齡。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲Super Junior東海。（圖／取自藝人IG）

7.T.O.P

濃眉大眼、下顎線明確，加上低沉嗓音與強烈的個人氣場，給人一種冷調又性感的印象，辨識度極高。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲BIGBANG前成員T.O.P。（圖／取自藝人IG）

8.ASTRO車銀優

車銀優被譽為「臉蛋天才」，他的外貌常被形容為「漫畫走出來的男主角」。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲車銀優。（圖／取自藝人IG）

9. INFINITE L

擁有小貓系臉蛋，細長內雙電眼搭配靦腆小酒窩，散發出無辜又可愛的氣息。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲INFINITE 金明洙。（圖／取自藝人IG）

10. MONSTA X玟赫

笑容很有感染力，散發出活潑親切的氛圍，是典型會讓人越看越喜歡的陽光系帥哥。

2025韓國最帥男歌手Top 10公開！BTS V穩拿第一、車銀優只排第八引爆網友暴動！

▲MONSTA X玟赫。（圖／取自藝人IG）

雖然BTS三位穩穩拿下前三名，不少粉絲大喊開心，但留言區裡最常出現的話題就是：「車銀優第八名是怎麼回事！？」、「不管怎麼排，銀優不進前五真的說不過去」、「這不是投顏值的嗎？」還有人提到「這排行好像不應該輸給T.O.P？」，一連串留言幾乎快成車銀優應援牆。

不過也有理性派網友緩頰表示：「水榜（票選榜單）就參考看看，不必太較真」，但這種「顏值天才被低估」的感覺確實讓一堆顏值控氣到不行，直喊不合理！甚至還有人感嘆現在男偶像長相越來越趨同，能讓人一眼記住的反而是風格獨具的T.O.P或Jin。

不論結果如何，這份榜單再度證明韓流男神的顏值競爭實在太激烈，每個人心中都有自己的第一名，但V穩坐王座這件事，似乎真的沒人反對吧XD？

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周刊王, KPOP, 男歌手, BTS V, 車銀優, Jin, Hyunjin

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