孫德榮健康亮紅燈！　驚曝「腰已無法正常運作」身體嚴重歪斜1年

記者劉宜庭／綜合報導

娛樂圈知名經紀人孫德榮向來以剛毅形象示人，近日罕見在社群平台坦露身體健康狀況，坦言過去一年多來健康狀況日漸惡化，「腰已經無法正常運作，身體也斜了一大部分」，甚至無法自立、走路超過5分鐘就需休息。他將於5月10日進行MRI檢查，並於5月16日等待報告出爐後，著手進行醫療計畫。

▲孫德榮罕見曝病況。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

孫德榮5日先是在社群上向粉絲表示：「你們都知道我是一個報喜不報憂的人，不到緊要關頭我一定不會向各位示弱。」但這一年多來，他的病情卻是「只有更差，沒有更好」。

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此次，孫德榮前往台北榮總泌尿科就診，醫師見狀立即安排神經外科進行會診，「他一發覺我行動不正常，非常自責怎能放任我如此執著」，由於症狀持續惡化，他坦言：「我現在已經沒辦法自立，走路不超過5分鐘就要休息。」

▲孫德榮症狀持續1年都未改善。（圖／翻攝自孫德榮臉書）



孫德榮也提及，X光拍攝過程相當痛苦，「從來沒有這種姿勢拍過」。6日，他再度發文補充，其實這些狀況已經一年多了，「我沒有你們想像的勇敢」，並坦承過去因為「鴕鳥心態」，一直不願面對可能需要脊椎動刀的現實。

孫德榮透露，一切醫療計畫都要等待檢查結果出來後才能安排，「所以目前什麼進度都沒有。只能自我療癒身心狀態，去面對一切未知的命運，我絕對相信我的醫療團隊，也會勇敢面對現實，這二天給我一個清淨的空間，所有關懷沒有回應，請大家諒解！感謝。」