ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫德榮健康亮紅燈！　驚曝「腰已無法正常運作」身體嚴重歪斜1年

記者劉宜庭／綜合報導

娛樂圈知名經紀人孫德榮向來以剛毅形象示人，近日罕見在社群平台坦露身體健康狀況，坦言過去一年多來健康狀況日漸惡化，「腰已經無法正常運作，身體也斜了一大部分」，甚至無法自立、走路超過5分鐘就需休息。他將於5月10日進行MRI檢查，並於5月16日等待報告出爐後，著手進行醫療計畫。

▲孫德榮 。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

▲孫德榮罕見曝病況。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

孫德榮5日先是在社群上向粉絲表示：「你們都知道我是一個報喜不報憂的人，不到緊要關頭我一定不會向各位示弱。」但這一年多來，他的病情卻是「只有更差，沒有更好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次，孫德榮前往台北榮總泌尿科就診，醫師見狀立即安排神經外科進行會診，「他一發覺我行動不正常，非常自責怎能放任我如此執著」，由於症狀持續惡化，他坦言：「我現在已經沒辦法自立，走路不超過5分鐘就要休息。」

▲孫德榮 。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

▲孫德榮症狀持續1年都未改善。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

孫德榮也提及，X光拍攝過程相當痛苦，「從來沒有這種姿勢拍過」。6日，他再度發文補充，其實這些狀況已經一年多了，「我沒有你們想像的勇敢」，並坦承過去因為「鴕鳥心態」，一直不願面對可能需要脊椎動刀的現實。

孫德榮透露，一切醫療計畫都要等待檢查結果出來後才能安排，「所以目前什麼進度都沒有。只能自我療癒身心狀態，去面對一切未知的命運，我絕對相信我的醫療團隊，也會勇敢面對現實，這二天給我一個清淨的空間，所有關懷沒有回應，請大家諒解！感謝。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#白沙屯媽祖 突 #停駕 金紙店！　老闆娘慌了「什麼都沒準備」

推薦閱讀

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜

白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫德榮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡
  2. 玄彬「10年不老」真的不是靠天生？除了健身飲控「第3堅持」讓網歎：真的沒想到
  3. 大勢虛擬男團！PLAVE驚喜宣布「展開亞洲巡演」　8月首爾站開跑
  4. NONO性侵案宣判倒數！　朱海君露面突為1事緊急道歉
  5. 田亞霍認陷婚姻危機！　突宣布停辦生日音樂會：這是最後一次了
  6. 前任全是超大咖！私人派對「激吻照曝光」　超模吉吉哈蒂德認愛
  7. 陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！
  8. 李蒨蓉合照「好萊塢巨星」驚喜尖叫！　VIP包廂看球賽巧遇超多大咖
  9. 王彩樺後遺症「鼻子越來越寬大」只能固定打針！　首談容貌焦慮原因
  10. 柏霖首度挑戰台語歌！　急找親友苦練：每句都黏著泥巴有土味

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366