詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

記者葉文正／台北報導

知名主廚詹姆士遭控「空手套白狼」，5月1日被知名製作人王鈞與妻子、資深經紀人丘秀珠指控借錢未還、私接工作違約，遭求償至少2584萬，另涉及刑事背信罪責。詹姆士5月1日晚間於臉書發表五點聲明反駁，製作人王鈞今（6日）針對詹姆士發出六點聲明指他公然說謊！

▲王鈞(右)與丘秀珠夫妻再控詹姆士。（圖／王鈞提供）

王鈞指出，詹姆士在5月1日臉書貼文的回應，完全與事實不符，你就是在說謊！

關於合資成立公司與借款的事

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▲詹姆士再遭王鈞指控。（圖／翻攝自詹姆士IG）

一、 詹姆士在貼文中提到「詹醬公司在丘姐增資入股前，已經花了200萬元研發」；但是詹姆士不敢說的是，他在105年設立詹醬公司時，公司的資本額200萬元在完成設立驗資的「隔天」就已經被詹姆士全數轉出，也就是說詹醬公司在完成設立登記之前就已經是一個沒有實際資本的空殼，這不僅僅是欺騙，更是違反公司法的犯罪行為吧！

二、 另外，詹姆士的貼文說「並非丘姐『借300萬給我』，而且丘女士所代墊100萬元，我也已匯入詹醬公司」；但是詹姆士不敢說的是，詹姆士拜託丘姐入股詹醬公司的時候，與丘姐簽了一份合約，合約中清清楚楚地寫著丘姐借給詹姆士300萬元，且詹姆士最慢在經紀合約終止時要全部還清；而且不管是300萬元，還是詹姆士自己認為的「只有借100萬元」，請問，你到目前為止有還給丘姐任何1元借款嗎？再加上你在詹醬公司設立前就將200萬資本轉出一空的事情，你還可大喇喇地說「我有出錢」嗎？

關於蘇丹紅廠商的事情，詹姆士在貼文中提到「廠商挑選皆由丘女士及其團隊處理」、「選用到爭議的蘇丹紅廠商，非我的過錯」；但是詹姆士不敢說的是，詹姆士實質主導並負責公司商品的設計及研發，套這個行業的行話，當產品口味決定了，廠商就已經被決定了，所以丘姐對於商品的廠商挑選多會相信及尊重詹姆士的建議，而使用蘇丹紅的廠商「佳廣」，事實上就是由詹姆士推薦的廠商，丘姐採納其建議後也是由詹姆士直接與廠商聯繫，如今詹姆士卻將廠商挑選之錯誤責任全部歸咎於丘姐，講得自己好像跟這件事情全然無關？顛倒是非曲直，莫此為甚！是的，丘姐在廠商挑選這件事有錯，錯在太相信詹姆士！

關於開除員工的問題，詹姆士在貼文中提到「開除不適任員工的部分，也是由丘女士於2024/11/9單方面發簡訊告知我(有對話紀錄可以證明)，說公司無法負擔這幾個員工，但當時我為保住員工的工作，積極想與丘女士討論如何把員工們留下來，但丘女士很堅持負擔太大，最後仍決定於結束公司後資遣大家(對話紀錄證明)。」

但是詹姆士不敢說的是，他所謂的2024年11月9日對話紀錄所呈現的內容，丘姐的語音訊息大意僅為「目前產品團隊有試到一款新的工廠的香辣粉，且提供給朋友盲測，反應還不錯，如果有機會恢復生產，公司有機會繼續走下去，不知道你覺得如何？」(此有錄音檔可供確認)，而根本與資遣員工的議題無關，反而是詹姆士你在對話中，表示希望節省員工的薪資等人事管銷，再三的想要說服丘姐資遣員工甚至結束公司營業，而丘姐對此也只有回應「好的，我再想想」。沒想到詹姆士竟可以公然說謊，惡意宣稱是丘姐想要開除員工？此等行為實在是令人匪夷所思！？還有，這些員工在領取詹醬公司資遣費之後，是不是馬上就跑去為你工作？如此顛倒是非，還能冀望你能誠實嗎？

關於會計師查帳的部分，詹姆士在貼文中提到「2024.3月我委請會計師查帳」、「2024.4月 查帳無果」；但是詹姆士不敢說的是，他所謂的「查帳」，其實是類似財務管理進行優化的「諮詢服務」，而不是針對營運異常或弊案進行查核的「審計服務」，但他卻在貼文中刻意用「查帳」、「查帳未果」等文字，意圖讓閱聽者誤以為丘姐對於詹醬公司之營運有何弊案遮掩之情，其心極為可議且甚為惡質！更重要的是，會計師的諮詢服務費也是由公司出帳支付，所以實際上是公司付費給會計師做管理優化的諮詢服務，與詹姆士所謂「我委請會計師查帳」、「查帳未果」的說法天差地遠，但實在不得不佩服他利用文字顛倒是非的功力。

關於下架要求的部分，詹姆士在貼文中提到「對方律師表示希望可以提供公司過渡時期來下架商品，我們也接受了這個提議。於是在三個月回收期到期後，我們才對外公布聲明函。」；但詹姆士不敢說的是，其實詹醬公司於今年1月委請李文中大律師所發的律師函內容，是在表示「詹姆士所述內容並非事實」，以及其催告內容在法律上並非適法有效的法律意見，並無所謂「希望提供公司過渡時期來下架商品」之要求，然而詹姆士卻可如此曲解，其亂帶風向的功力亦可謂一絕。

關於詹姆士於經紀合約期間私接業配案件，部分問題未見詹姆士在其貼文有任何說明，不知是忘了說？還是不敢說？就只能留待各界公評了。

王鈞也表示，我要再說一句，像你這樣說謊的廚師，怎麼能誠實的在頻道上教人做菜。