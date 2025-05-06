ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

記者張筱涵／綜合報導

韓國知名餐飲企業「Theborn Korea」代表白種元，近日深陷食品品質、衛生與企業內部管理等多項爭議，6日透過影片發表正式聲明，向大眾致歉，並宣布除目前正在拍攝的節目外，將全面中斷所有演藝活動，回歸企業本業，致力改革。

▲▼白種元。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）▲▼白種元。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）

▲白種元鞠躬致歉。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）

白種元表示：「對於今年以來被集中指出的各項議題，我再次真心地向大家道歉。從現在起，我將不再以藝人身份活動，而是作為企業人，將所有熱情與力量全心投入在Theborn Korea的重整與發展上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對近日引發社會關注的產品品質、食品安全、產地標示、以及內部管理爭議，白種元表示公司正在全面查明根本原因，並逐步改善，他也將2025年訂為企業「第二創業元年」，展現改革決心。

對於外界對其「藝人兼企業代表」角色的質疑，白種元也表示：「若我的言行在演藝活動中傷害到任何人，這是我的錯與過失。過去受到過度的關愛，我本應更加謙遜。現在我會放下演藝活動，全力以赴在企業本分上。」

白種元也提到目前最痛心的是加盟主所處的困境，未來將啟動大規模支援計畫，「本著與加盟主共享總公司利益的心情，將打造良性循環的營運體系，與加盟店主們共渡難關。」

因此，白種元也正式宣布除了正在拍攝中的節目，將全面中斷演藝活動：「我將不再以藝人身份，而是以企業家白種元的身份，傾注所有熱情與力量，全力投入Theborn Korea的成長。」

▲▼白種元。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）

▲白種元中斷演藝活動。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）

【白種元致歉全文】

大家好，

我是Theborn Korea代表 白種元。

對於今年以來被集中提出的諸多問題與指摘，我雖已透過書面及股東大會表達過歉意，但今天想透過影片親自低頭致歉。

這段期間，我進行了深刻的自省，也重新檢視了公司整體組織與多項問題，經過一番整頓才站在大家面前。

關於品質、食品安全、活動現場衛生在內的所有事項，我們正在釐清其根本原因並逐一改善。

所有問題的根源在我。

我已意識到，只有我改變，才能帶來真正的轉變。

我將以削骨之痛的覺悟進行組織革新，透過與全體員工的溝通，改變企業文化。

我們將2025年定為Theborn Korea徹底轉型的第二次創業元年。

目前最令我痛心的，是加盟店店主們迫切的處境。

加盟店主們是Theborn Korea的夥伴，也是如家人般珍貴的存在。

在制定緊急支援對策後，我親赴現場傾聽店主們的聲音。

在與店主們一同苦思的過程中，我立下決心：「從今以後，不會再讓任何一位店主被遺留在後。」

除了已發布的緊急支援對策外，針對各品牌，我們也將額外實施全面支援方案。

本著與加盟店店主們共享總公司收益的心意，我們將於下週啟動大規模支援計畫。

唯有加盟店成功，總公司才能成功，進而為股東們創造良好成果，形成良性循環的結構。

為了與加盟店主們一同邁向遠方，我們將永不鬆手。

懇請大家溫暖支持全新挑戰的Theborn Korea加盟店店主們。

我深知，作為一家上市企業的代表，卻同時參與演藝活動，已引發不少擔憂，最近甚至被提出「藝能界權威行為」這樣可怕的質疑。

這一切也是我的錯。

我也深切理解批評者們的心聲。

若在打造優質節目內容的過程中，我的言行曾傷害到任何人，那是我的責任與過失。

我曾受到過多的愛戴，更應保持謙遜。

謹向大家低頭道歉。

從現在起，除了目前正在拍攝中的節目，我將全面中斷所有演藝活動。

我將不再以藝人身份，而是以企業家白種元的身份，傾注所有熱情與力量，全力投入Theborn Korea的成長。

我將致力於恢復公司的信任，並努力進軍全球市場。

關於海外擴張與企業併購等事項，我也將在近期親自報告進度。

對於所有因我而感到失望的人們，我再次深深致歉。

我仍清楚記得，當年開設屬於我自己的小店時，那份激動的悸動，以及Theborn Korea首次上市當天所感受到的沉重責任。

我會牢記那份初心，重新出發，今後只看向加盟店主、股東與顧客。謝謝。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

推薦閱讀

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜

白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜

百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐

百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜

百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ThebornKorea, 白種元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 才花50萬元做正顎　關韶文無奈宣布「今二度動刀」原因曝光：很想哭
  2. 汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況
  3. 印度搭臥舖15hrs！旅遊達人患嚴重呼吸道感染　入院吸氧畫面曝
  4. 快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議
  5. 小孟老師／5月6日星座運勢　天蠍桃花狂噴！魔羯脫單日
  6. 啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面
  7. 10年前在後台見羅PD得大賞！　《黑白大廚》導播感動圓夢
  8. 「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊
  9. 台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回
  10. 百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366