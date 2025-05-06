快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

記者張筱涵／綜合報導

韓國知名餐飲企業「Theborn Korea」代表白種元，近日深陷食品品質、衛生與企業內部管理等多項爭議，6日透過影片發表正式聲明，向大眾致歉，並宣布除目前正在拍攝的節目外，將全面中斷所有演藝活動，回歸企業本業，致力改革。

▲白種元鞠躬致歉。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）



白種元表示：「對於今年以來被集中指出的各項議題，我再次真心地向大家道歉。從現在起，我將不再以藝人身份活動，而是作為企業人，將所有熱情與力量全心投入在Theborn Korea的重整與發展上。」

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針對近日引發社會關注的產品品質、食品安全、產地標示、以及內部管理爭議，白種元表示公司正在全面查明根本原因，並逐步改善，他也將2025年訂為企業「第二創業元年」，展現改革決心。

對於外界對其「藝人兼企業代表」角色的質疑，白種元也表示：「若我的言行在演藝活動中傷害到任何人，這是我的錯與過失。過去受到過度的關愛，我本應更加謙遜。現在我會放下演藝活動，全力以赴在企業本分上。」

白種元也提到目前最痛心的是加盟主所處的困境，未來將啟動大規模支援計畫，「本著與加盟主共享總公司利益的心情，將打造良性循環的營運體系，與加盟店主們共渡難關。」

因此，白種元也正式宣布除了正在拍攝中的節目，將全面中斷演藝活動：「我將不再以藝人身份，而是以企業家白種元的身份，傾注所有熱情與力量，全力投入Theborn Korea的成長。」

▲白種元中斷演藝活動。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）



【白種元致歉全文】

大家好，

我是Theborn Korea代表 白種元。

對於今年以來被集中提出的諸多問題與指摘，我雖已透過書面及股東大會表達過歉意，但今天想透過影片親自低頭致歉。

這段期間，我進行了深刻的自省，也重新檢視了公司整體組織與多項問題，經過一番整頓才站在大家面前。

關於品質、食品安全、活動現場衛生在內的所有事項，我們正在釐清其根本原因並逐一改善。

所有問題的根源在我。

我已意識到，只有我改變，才能帶來真正的轉變。

我將以削骨之痛的覺悟進行組織革新，透過與全體員工的溝通，改變企業文化。

我們將2025年定為Theborn Korea徹底轉型的第二次創業元年。

目前最令我痛心的，是加盟店店主們迫切的處境。

加盟店主們是Theborn Korea的夥伴，也是如家人般珍貴的存在。

在制定緊急支援對策後，我親赴現場傾聽店主們的聲音。

在與店主們一同苦思的過程中，我立下決心：「從今以後，不會再讓任何一位店主被遺留在後。」

除了已發布的緊急支援對策外，針對各品牌，我們也將額外實施全面支援方案。

本著與加盟店店主們共享總公司收益的心意，我們將於下週啟動大規模支援計畫。

唯有加盟店成功，總公司才能成功，進而為股東們創造良好成果，形成良性循環的結構。

為了與加盟店主們一同邁向遠方，我們將永不鬆手。

懇請大家溫暖支持全新挑戰的Theborn Korea加盟店店主們。

我深知，作為一家上市企業的代表，卻同時參與演藝活動，已引發不少擔憂，最近甚至被提出「藝能界權威行為」這樣可怕的質疑。

這一切也是我的錯。

我也深切理解批評者們的心聲。

若在打造優質節目內容的過程中，我的言行曾傷害到任何人，那是我的責任與過失。

我曾受到過多的愛戴，更應保持謙遜。

謹向大家低頭道歉。

從現在起，除了目前正在拍攝中的節目，我將全面中斷所有演藝活動。

我將不再以藝人身份，而是以企業家白種元的身份，傾注所有熱情與力量，全力投入Theborn Korea的成長。

我將致力於恢復公司的信任，並努力進軍全球市場。

關於海外擴張與企業併購等事項，我也將在近期親自報告進度。

對於所有因我而感到失望的人們，我再次深深致歉。

我仍清楚記得，當年開設屬於我自己的小店時，那份激動的悸動，以及Theborn Korea首次上市當天所感受到的沉重責任。

我會牢記那份初心，重新出發，今後只看向加盟店主、股東與顧客。謝謝。