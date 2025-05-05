白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星白百何憑藉電影《失戀33天》成名，自2015年與歌手陳羽凡離婚後，感情生活一直備受關注，她後來與大學時期的男友、現任丈夫張思麟於2021年低調再婚，二人曾是中央戲劇學院的同學。近日，白百何罕見地在社群上首次公開二胎兒子的生活照，寫下「一些生活」，引起網友熱烈討論，這是她首次分享二胎兒子的照片，照片中母子互動溫馨令人動容。

▲白百何憑藉電影《失戀33天》成名。（圖／翻攝自白百何工作室微博）

從照片中可以看到，白百何與家人一起到野外露營，小兒子身穿牛仔外套，挽起褲管與媽媽一同在河邊玩耍，在水中撈魚、燒烤。有細心的網友發現，母子倆還在清理河水中的垃圾，展現出環保意識，這一舉動也獲得了網友的讚賞。白百何的這次分享，讓粉絲一窺她的家庭生活，也引起網友討論，衝上了微博熱搜榜。

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▲白百何首曬二胎兒子。（圖／翻攝自白百合微博）

白百何的二胎兒子於2021年出生，此前由於隱私考量，從未對外公開過相關訊息，現任丈夫張思麟是一名導演，曾執導《那年青春我們剛好》、《我的真朋友》等，兩人是在一次帶著兒子外出時被拍到，才曝光了已有了二寶的消息。