台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

記者王靖淳／綜合報導

「凍齡美魔女」胡文英最近在臉書發文透露，自己穿著比基尼到日本黑部立山，結果遇到暴雪，氣溫甚至驟降到零下6度，讓她體力不支失溫感到瀕臨死亡。為此她直呼：「鬼門關走一回。」

▲胡文英坦言感受到面臨死亡的痛苦。（圖／翻攝自Facebook／美魔女胡文英）

談到造訪日本黑部立山，胡文英坦言是專程為著名的雪牆而來，無奈因暴雪導致景點關閉，令她感嘆「心都涼了」。為了堅持拍攝，胡文英透露她冒著零下6度的低溫穿上比基尼，忍著寒風完成，為此她形容自己「全程直打哆嗦、澀澀發抖、手都凍傷」，拍完後身體甚至出現失溫的症狀。

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胡文英提到，她在拍完去換衣服時，手已幾乎無法動彈，身體僵硬、心跳急促、講話變得結巴，甚至出現頭暈、眼花等瀕死感受。所幸同行友人提醒她進入有暖氣的廁所，讓她坐在廁所馬桶蓋上暫時恢復溫度。為此她坦言，「生平第一次碰到瀕臨死亡的痛苦。」儘管手腳都凍傷，但胡文英表示她仍不後悔在暴雪中完成拍攝的決定。

▲胡文英穿比基尼拍攝遇暴雪後失溫。（圖／翻攝自Facebook／美魔女胡文英）

此外，胡文英透露，拍攝當天她在凌晨3點半起床化妝，搭最早的電車前往黑部立山。她提到，當地無法自行開車前往，必須搭電車轉纜車，加上只睡三小時，所以體力嚴重透支，同時也強調，睡眠不足與大風暴雪的雙重打擊，導致她身體無法負荷，「聽說失溫3個小時就會致命。」因此，胡文英藉此提醒要登山的人務必睡眠充足、做好保暖，否則一不小心，就可能重演她「鬼門關走一回」的驚險經歷。