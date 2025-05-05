百想／《苦盡》終於開胡第一獎！　IU、廉惠蘭台下表情全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度娛樂圈盛事「2025百想藝術大賞」5日於首爾登場，夯劇《苦盡柑來遇見你》新人演員金泰妍雖錯失新人獎，但編劇林恦賰稍早拿下劇本獎，成為本劇今晚的第一獎，坐在台下的IU、廉惠蘭開心的表情全被記錄下來，看得觀眾再度想起戲劇的感動。

▲《苦盡》導演代替編劇領獎。（圖／翻攝自prizm）



《苦盡柑來遇見你》編劇林恦賰拿下劇本獎，正在投入下一部作品的他，5日並未到場，而是由導演金元錫幫忙領獎，導演表示：「我覺得編劇會得，所以有叫他想一下感言，但他只說了『謝謝』。其實，我和編劇在企劃這部戲劇時，編劇的野心很小，他說『希望觀眾看到這部劇時，會想打電話回家給家長、想要抱抱孩子，如果能夠有這樣的心情就好了』。」

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▲《苦盡》得獎，IU、廉惠蘭表情都很欣慰。（圖／翻攝自prizm）



編劇林恦賰做到了，觀眾確實因為戲劇獲得極大感動，導演金元錫表示：「在《苦盡柑來遇見你》播出的期間，我覺得很幸福，我想跟觀眾說聲謝謝。」金元錫也透露，編劇林恦賰對於獎項殊榮沒有太大野心，只希望透過下一部戲劇好好報答觀眾。《苦盡柑來遇見你》終於開胡，坐在台下的IU、廉惠蘭表情相當感動，全場掌聲不斷。