張穎穎參戰！汪小菲再婚她諷「皇家兒媳」現又開酸Mandy：天道輪迴

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲與Mandy（馬筱梅）在2024年結婚，近期女方前夫鄭揚融卻突然出面稱自己遭抹黑家暴等，並且加碼指控Mandy離婚前出軌，還把小王帶回家中，叫床聲吵到鄰居不得安寧，曬出包含法院判決、聊天紀錄等多項證據。在此之中，汪小菲的前女友張穎穎也加入了戰局，發文諷刺「天道輪迴」，並暗指汪家團隊壓制輿論，引發熱議。

▲Mandy出軌的相關討論衝上微博熱搜。（圖／翻攝自Mandy Instagram）

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張穎穎在鄭揚融於4月底發文時，就陸續發聲，貼文內容包含「牛啊」、「天道好輪迴，蒼天饒過誰」，事實上，這已經不是張穎穎首次針對汪小菲與Mandy的婚姻給出評論，她曾在去年兩人完婚時，就發文諷刺Mandy是「皇家兒媳」，今年初也發過文直指「看似給現任澄清，實則轉移戰火給她，這招百試百靈，誰和他在一起，誰就被逼著要學會當媽、隨時給他擦屁股」，勸Mandy早日看清。

▲張穎穎多次發文諷刺Mandy。（圖／翻攝張穎穎微博）

Mandy曾經婚內出軌的消息，話題不斷延燒，甚至傳出曾為謝娜、Angelababy等多位女星打造夢幻婚紗的中國大陸知名設計師蘭玉，疑似拒絕為她設計婚紗，根據《香港01》報導，蘭玉先前曾坦言，因「價值觀不一致」拒絕過一位男客戶的設計邀請，並提到男顧客已過世的前妻是她非常欣賞的人，「設計師只是我的職業，但做人更重要。」雖未指名道姓，但不少人猜測她所指的男客戶正是汪小菲。