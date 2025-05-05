許瑋甯傳懷孕4個月早洩端倪！　在家曬「2自製料理」口味藏亮點

記者黃庠棻／台北報導

「演藝圈甜蜜夫妻檔」許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，2021年底驚喜宣布結婚，讓許多粉絲都大吃一驚，雖然雙方各自忙碌於演藝事業，但不時仍會同框放閃。今（5）日許瑋甯被爆料已懷有4個月身孕，而她日前在社群網站上曬出自製料理，似乎早洩喜訊端倪。

▲許瑋甯傳出懷孕消息。（圖／翻攝自林心如臉書）

許瑋甯今（5）日傳出做人成功的好消息，前3個月保持低調，一直到懷孕4個月後才敢跟周遭親友分享喜訊。然而，她在4月底才剛出席時尚活動，當時穿著寬鬆針織洋裝，加上原本體態就纖瘦，才未引起任何懷孕猜測，也都沒有人察覺。

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▲許瑋甯傳出懷孕消息。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，許瑋甯近日常在社群網站上分享自製料理，由於許多孕婦「愛吃酸」，她製作的餐點似乎也早就透露懷孕的訊息，像是在4月20日分享了一張「醋溜小黃瓜」的照片，更在傳出懷孕消息的前一天4日製作了一道「紅燒番茄牛肉湯」，孕婦嗜酸的口味也體現在她製作的料理上。

▲許瑋甯自製料理，藏懷孕跡象。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

此外，許瑋甯過去在採訪中，曾大方分享懷孕的心態，表示跟老公邱澤都是屬於順其自然派的，直呼「看老天要不要給，沒有特別安排」，先前因為在金鐘獎上摸肚子被懷疑懷孕，她開玩笑說現在可能連摸頭都會被誤會，甚至連穿高跟鞋的時候都警告周遭朋友不可以攙扶她。

▲許瑋甯傳出懷孕消息。（圖／翻攝自IG）