《大學生》逸祥婚後「喜收岳父母贈族服」　感動告白：我很榮幸

記者王靖淳／綜合報導

藝人逸祥過去是節目《大學生了沒》班底，他在上個月底和女友「娃娃」（紫布爾正若）登記結婚，消息曝光之後喜獲一票網友留言祝福，今（4）日他更透過社群分享一系列夫妻合照，透露自己收到岳父及岳母送給他的原住民服裝。

▲逸祥收到岳父岳母的禮物。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）



逸祥在文中分享，最近他和老婆南下屏東瑪家鄉，受邀觀摩一場原住民婚禮，同時也領到了他親自訂製的第一套原住民傳統服飾。他感性表示，這不只是一件衣服，更代表一份身分的認同與文化的延續，同時也向岳父及岳母的貼心贈禮，表達感謝，「我終於也有一套屬於自己的原住民服裝了！」

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▲逸祥和老婆最近南下觀摩原住民婚禮。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）

逸祥提到，接下來的行程仍滿檔，也有許多族群文化細節等著他學習。他坦言，學習不同族群的文化禮俗不簡單，「每一個步驟、每一個禮儀都有它的意義，背後承載的是族人對這片土地的敬畏、對生命的尊重、以及對人的禮節和愛。」過程中，他表示更認識原住民的溫暖與堅韌，與社會上的許多刻板印象有極大的落差。

▲逸祥上個月底登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）

逸祥強調，原住民不是好吃懶做，更不是那些偏見下的簡化標籤，「他們擁有深厚的文化底蘊、對家族的重視、對自然的謙卑，還有那種不張揚卻深沉的驕傲。」並表示對於自己能踏入該文化感到榮幸，「會用我的方式去理解、去學習、去尊重。這不是一件融入就好的事，而是一段彼此看見、彼此聽見，彼此珍惜的旅程。」