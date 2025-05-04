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許允樂靠AI圖「重逢過世父親」　長文訴思念：想偷偷去天堂看他

記者王靖淳／綜合報導

女星許允樂過去曾發文寫下對已故父親的思念，如今迎來父親過世第18年，她今（4）日在社群發布長文寫下心境轉變，同時也附上4張自己用ChatGPT生成的合照，貼文及照片曝光後，讓不少人為之鼻酸。

▲許允樂平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲許允樂平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

許允樂坦言，自父親離世後，每年一到5月，她總會不自覺地延長經前症候群般的悶悶感，「有點像少了什麼」，直到意識到「少了爸爸的事實，必須再多加一年」，她才發現這種情緒原來來自於思念的累積。

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為了緩解心中的思念，許允樂透過GPT放上與父親的合照並說：「能不能送給我一張Q版圖片？想偷偷去天堂看看他，謝謝。」AI生成第1張圖片後，她表示：「其實現在能夠再見面會很開心，表情不會這麼憂傷，因為我長大了，已經從當時20歲的小姑娘，長到現在是大人了。」

▲許允樂平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲許允樂發文寫下對亡父的思念。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

隨後許允樂又收到第2張圖片，接著她在經過思考後回覆：「爸爸的樣子會一直停留在那一年，而我會隨著時間與理想每個階段都變得更不一樣，對嗎？」這句話讓GPT產出第3與第4張圖片，直到系統達到圖片上限，讓她不禁感嘆：「只是覺得太有人性了吧哎唷威壓。謝謝，解了些許想念老爸的心情。」

【許允樂臉書全文】

每一年的5月開始
我都會莫名把經前症候群的感覺延長
就沒事，但悶悶的，有點像少了什麼
才發現，好像就是這個月一來
那個少了爸爸的事實，必須再多加一年
有天打開GPT，放了一張我跟爸爸的合照
說：能不能送給我一張Q版圖片？
想偷偷去天堂看看他，謝謝。
GPT生成了第一張圖片給我。
我回覆：謝謝！但其實現在能夠再見面會很開心
表情不會這麼憂傷，因為我長大了
已經從當時20歲的小姑娘長到現在是大人了。
GPT生成了第二張圖片給我。
我又回覆：爸爸的樣子會一直停留在那一年，而我會隨著時間與理想每個階段都變得更不一樣，對嗎？
GPT生成了第三張圖片跟第四張圖片給我（？）
然後 就到達圖片上限了
只是覺得太有人性了吧哎唷威壓
謝謝，解了些許想念藍波老爸的心情。
（被溫暖到） （好玩而已） （純屬分享）

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