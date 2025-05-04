▲ 鄭宜農「圓缺」演唱會當起「省話一姐」。（圖／邊走邊聽有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

鄭宜農日前舉辦「圓缺」演唱會，當起「省話一姐」的鄭宜農，直到唱完第十三首歌〈一寡時間〉才吐出一句「謝謝」，由別於先前演唱會總是把「謝謝」掛在嘴邊的她，不改靦腆個性問候全場歌迷：「你們都好嗎？我也很好！謝謝你們今天來這裡！」顛覆過往表演模式的鄭宜農坦言這場表演是她入行以來最大膽的演出，她為此更耗費近半年籌備演出，更難得對大家吐真言：「搞這齣真很累！但很值得！」

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▲▼ 鄭宜農道出出道18年心聲。（圖／邊走邊聽有限公司提供）



她這次突破語言界線再創演唱會新標竿，化身為「探索語言實驗家」，顛覆過往演唱會說說唱唱模式，從序幕到中場不僅「惜句如金」一句話都沒說，首句的開場白竟捨棄「Talking」模式，改以螢幕上投影手機打字訊息與歌迷「打招呼」溝通，此外，整場24首歌更藉由吟唱及各種樂器聲響搭配精心製作的文字、意境照甚至手語等視覺特效傳達歌詞意境，與精心安排的燈光層次設計完美搭配，讓每首歌幻化如一幅幅唯美圖像詩篇，精準傳達每首歌的細膩情感與故事，令歌迷心神領會。

鄭宜農把這場演出當成出道18年音樂生涯心得分享會，她說道：「這十八年一路走來來，有整體脈絡道理，我發現自己摸透它了，想趁著在這場演出跟大家分享，在這場演出一次釋放。」而她更趁著打字傳訊時釋放自己對全世界的愛，突然一句「幹，我真的太喜歡這個世界了！」讓全場樂迷笑翻，她解釋道：「最近我開始意識到，文字也是有它的極限，好多資訊，像24小時加料的爆米花機，整個空間都是奶油的味道，卻沒有任何的訊號能真的相連，所以我還在學習，學會怎麼分享！」

鄭宜農這次與樂手的造型更以黑白兩色玩起dress code象徵月亮圓缺兩面，化身為「白色月光女神」的她還在演出段落上大搞「人格分裂」，上半場以濃濃電子搖滾風格打造台語電氣之夜，讓歌迷完全沉浸在鄭宜農的新式台語音樂宇宙中，下半場則風格丕變，不但以過往情歌展現溫柔並續，更首唱了自己為戲劇《第一次遇見花香的那刻》第二季的主題曲〈如果你也想起來〉獻給歌迷，她笑說：「我安可結束後再登場好像變了另一個人格！」

