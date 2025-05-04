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粉憂心限定團體GX解散！　鼓鼓呂思緯、蕭秉正面回應了

▲▼ GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治《大玩一票》演唱會最終場大馬站。（圖／相信音樂提供）

▲ GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治《大玩一票》演唱會最終場大馬站。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

由鼓鼓呂思緯和蕭秉治組成的限定團體「GX」，昨晚在馬來西亞吉隆坡Zepp Kuala Lumpur舉行《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會第10場，為這次巡演劃下十全十美的句點，GX是以「限定團體」之姿出發，讓不少粉絲擔心會不會在演出後就此解散，對此，鼓鼓和蕭秉治在台上向大家表達心意並致謝：「謝謝大家，我們是永遠的團體GX！」兩人更進一步許下承諾：「未來每年都會發單曲跟大家見面！」讓許多粉絲都開心不已。

▲▼ GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治組限定團體，承諾不解散每年再合體。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治組限定團體，承諾不解散每年再合體。（圖／相信音樂提供）

▲▼ GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治《大玩一票》演唱會最終場大馬站。（圖／相信音樂提供）

▲▼ GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治《大玩一票》演唱會最終場大馬站。（圖／相信音樂提供）

GX以〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉、〈專屬魔力〉等經典舞曲嗨翻現場，而這趟大馬之旅，兩人也迎接當地的所有「熱力」，無論是粉絲的熱情支持與應援，還是陽光的熱烈擁抱，都讓他們感受到滿滿的能量，兩人也多次下台與粉絲近距離互動，希望帶給歌迷最棒的回憶。蕭秉治開心表示：「我好喜歡馬來西亞的熱，除了天氣熱，大家的熱情更讓人感動！」平時演出幾乎不太流汗的蕭秉治，總被鼓鼓開玩笑說是「沒用力跳舞」，這次在大家的熱情感染下，他跳得格外賣力熱到流汗，甚至難得地脫下外套，讓現場粉絲驚喜不已。
 
這次演唱會上，鼓鼓也認出許多熟面孔的歌迷，甚至得知其中一位粉絲剛好在吉隆坡被浪漫求婚，特別將〈當我變成我們〉獻給對方，不僅感謝多年來的支持，也獻上最真摯的祝福。而上個月鼓鼓擔任Energy大馬演唱會的開場嘉賓時，他大膽向Energy開口「借100人」，這次GX演唱會也真的成功借來超多粉絲熱情參與，讓鼓鼓除了感謝歌迷外也感謝Energy說：「回去再請你們喝咖啡！」
 
為了這次馬來西亞演出，GX特別翻唱大馬經典組合無印良品的〈掌心〉向光良和品冠致敬，甚至還復刻拍攝了當年《掌心》的專輯封面，化身「無印良品2.0」，讓現場粉絲又驚喜又有趣！而問到秉治喜歡哪位大馬歌手，他滿心期待地說：「我很喜歡品冠，希望有朝一日能幫他寫歌！」
 

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鼓鼓呂思緯, 蕭秉治

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