粉憂心限定團體GX解散！　鼓鼓呂思緯、蕭秉正面回應了

▲ GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治《大玩一票》演唱會最終場大馬站。(圖/相信音樂提供)



記者翁子涵/台北報導

由鼓鼓呂思緯和蕭秉治組成的限定團體「GX」,昨晚在馬來西亞吉隆坡Zepp Kuala Lumpur舉行《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會第10場,為這次巡演劃下十全十美的句點,GX是以「限定團體」之姿出發,讓不少粉絲擔心會不會在演出後就此解散,對此,鼓鼓和蕭秉治在台上向大家表達心意並致謝:「謝謝大家,我們是永遠的團體GX!」兩人更進一步許下承諾:「未來每年都會發單曲跟大家見面!」讓許多粉絲都開心不已。

▲▼ GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治組限定團體,承諾不解散每年再合體。(圖/相信音樂提供)

GX以〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉、〈專屬魔力〉等經典舞曲嗨翻現場,而這趟大馬之旅,兩人也迎接當地的所有「熱力」,無論是粉絲的熱情支持與應援,還是陽光的熱烈擁抱,都讓他們感受到滿滿的能量,兩人也多次下台與粉絲近距離互動,希望帶給歌迷最棒的回憶。蕭秉治開心表示:「我好喜歡馬來西亞的熱,除了天氣熱,大家的熱情更讓人感動!」平時演出幾乎不太流汗的蕭秉治,總被鼓鼓開玩笑說是「沒用力跳舞」,這次在大家的熱情感染下,他跳得格外賣力熱到流汗,甚至難得地脫下外套,讓現場粉絲驚喜不已。



這次演唱會上,鼓鼓也認出許多熟面孔的歌迷,甚至得知其中一位粉絲剛好在吉隆坡被浪漫求婚,特別將〈當我變成我們〉獻給對方,不僅感謝多年來的支持,也獻上最真摯的祝福。而上個月鼓鼓擔任Energy大馬演唱會的開場嘉賓時,他大膽向Energy開口「借100人」,這次GX演唱會也真的成功借來超多粉絲熱情參與,讓鼓鼓除了感謝歌迷外也感謝Energy說:「回去再請你們喝咖啡!」



為了這次馬來西亞演出,GX特別翻唱大馬經典組合無印良品的〈掌心〉向光良和品冠致敬,甚至還復刻拍攝了當年《掌心》的專輯封面,化身「無印良品2.0」,讓現場粉絲又驚喜又有趣!而問到秉治喜歡哪位大馬歌手,他滿心期待地說:「我很喜歡品冠,希望有朝一日能幫他寫歌!」