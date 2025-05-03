金鐘視帝李程彬重遇「學生時代女神」　郭雪芙飆台語吸睛

記者蕭采薇／台北報導

生活奇幻輕喜劇《成功路上》由金鐘獎迷你劇影帝李程彬、金曲獎台語歌王王識賢與金馬獎最佳女配角張詩盈組成平凡的一家三口，展開一段在金錢、親情與愛情之間掙扎的生命之旅。他也稱讚有對手戲的女神郭雪芙，稱讚她雖然戲分不多，但是仍然用心準備。

▲郭雪芙特別客串《成功路上》，雖然戲分不多，但李程彬大讚她很認真。（圖／公視台語台、華視提供）

《茶金》中精湛詮釋傳奇商人的郭子乾再度「從商」，飾演王識賢的好同學。本劇的年輕演員實力也不容小覷，以《聽海湧》走紅的吳翰林與《鹽水大飯店》中苦情妹妹許莉廷，皆曾獲得台北電影獎非常新人，兩人首度同台飆演技。

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《成功路上》首波預告一出即引爆網友期待，劇中李程彬在同學會上遇到學生時代的女神郭雪芙，她頂著一頭飄逸長髮與李程彬邊吃路邊攤邊以流利的台語敘舊，讓觀眾驚喜不已。雖然戲分不多，但是郭雪芙仍然用心準備。

▲《成功路上》郭子乾（左）劇中再度「從商」，飾演王識賢（右）的好同學。（圖／公視台語台、華視提供）

李程彬透露郭雪芙與導演、自己從讀本一起討論角色，到拍攝前也不斷溝通碰撞戲份，大讚郭雪芙：「很認真！」戲裡因同學會與女神重逢，戲外李程彬卻意外沒參加過同學會，除了拍戲行程緊湊，他笑稱自己的MBTI是INTJ，所以沒辦法當主辦人，也擔心招架不住同學「拷問」拍戲的大小事而放棄。

▲李程彬媽媽特地煲湯，要幫忙碌的李程彬補補身體。（圖／公視台語台、華視提供）

首次與王識賢搭檔演出夫妻的張詩盈難掩緊張之情：「識賢哥對我來說是電視裡走出來的人，但在戲裡我們的關係卻是生活工作都在一起的伴侶。所以從第一次讀本開始，我就努力想拉近彼此的距離。」

▲張詩盈在《成功路上》首次與王識賢搭檔演出夫妻。（圖／公視台語台、華視提供）

張詩盈補充說道：「例如他讀本時說『時間差不多了』，我就開玩笑『小朋友坐不住想去溜滑梯了。』其實這樣對大前輩說話有點沒禮貌，但當時為了入戲想塑造一種賢內助幫他圓場的氛圍才會說了這句話，希望識賢哥不會覺得被冒犯啊！」《成功路上》自5月4日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。