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Junior裝潢新家「沒插嘴餘地」　釣出林萱瑜吐槽：很擅長偷抱怨

記者王靖淳／綜合報導

藝人Junior（韓宜邦）結婚去年6月和林萱瑜結婚，同年12月宣布買房的小倆口，今（3）發文分享裝潢，同時也透露「關於挑磁磚這件事，不要說是我，連設計師都沒有插嘴的餘地。」貼文曝光後，意外釣出林萱瑜幽默表示：「很擅長用很好的文筆在偷抱怨。」

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

▲Junior、林萱瑜去6月登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

Junior透露，他和林萱瑜最近忙於裝潢新家及經營自創品牌，並形容自己是「早起的好動兒」，而林萱瑜則是「睡很晚的工作狂」，常在深夜與團隊校對工作內容。他也提到，自己會在一早或假日聯絡工廠與協作廠商，雖然對方多能配合，但他開始反思這樣的工作模式，並建議老婆：「假日就不要找他們了，大家該陪小孩該陪家人該陪情侶，我們不可以這樣。」他強調，若拼命工作是為給家人更好的生活，那麼更好的生活中，最重要的是「我們一起的生活」。

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▲▼Junior。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

▲Junior發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

談到裝潢新家，Junior笑稱，挑選磁磚時，連設計師都無法插嘴，他自己則看了七千八百種磁磚，最終學到的只有一件事：「Shut up and listen」。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，就連林萱瑜事後都透過社群發布限動，並轉發老公的文章，直言對方擅長用自身的好文筆在字裡行間偷抱怨。

▲▼Junior。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

▲林萱瑜轉發Junior的貼文。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

事實上，Junior、林萱瑜在去年12月正式宣布買房，同時也開心表示，「終於，找到了我們理想中的家。雖然整個裝潢要大動工，但是接下來我們要打造…打造那個我們理想的家。」至於新家裝潢，Junior表示除了將為自己設計一個喜歡的廚房之外，還會替老婆打造專屬更衣室，並規劃舒適的客廳與可容納朋友的餐廳，讓新家成為夫妻倆共同的幸福天地。

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林萱瑜, Junior, 結婚

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