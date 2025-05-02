薔薔出手徵才「月薪5萬起跳」！　開2職缺放送超狂福利

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，2022年開了「福利文創」工作室，最近還推出Podcast新節目《薔栗膠》。值得一提的是，她在社群發文PO出2篇徵才文，開出5萬起跳的月薪，以及不定時出國的福利，消息一出立刻掀起討論。

▲薔薔近年跨足YouTube。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔發文宣布團隊將擴編，誠徵正職剪輯師。她強調，此次招募對象不僅須具備剪輯後製能力，同時也需要瞭解頻道風格。薔薔指出，新成員的主要工作內容包含「剪輯頻道影片、社群排程」。至於薪資及福利方面，薔薔開出「月薪5萬起」的條件，並提供勞健保、供餐、獎金、不定期海外工作機會，以及彈性居家辦公等福利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲薔薔PO文徵剪輯師。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

除了剪輯師，薔薔也發文徵企劃，她強調，歡迎「勇於挑戰的企劃」加入團隊，表示此職缺需有經驗。談到工作內容，薔薔指出企劃助理需負責日程排程協調與通知、獨立執行專案企劃與提案，並具備基礎影片剪輯能力，同時協助處理行政事務。此外，擁有駕照並熟悉開車也是條件之一。至於薪資福利，薔薔開出「不定時加薪」，並提供勞健保、供餐、獎金、不定時出國工作及彈性居家辦公等誘人條件，歡迎有興趣的人將履歷寄到指定信箱。

▲薔薔PO文徵企劃助理。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）