「中學生女神」買房薪水全給媽！出道11年只領零用錢 超狂手搖副業曝

▲紀卜心首登大銀幕坦言會緊張。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

紀卜心在台片《夏日最後的祕密》中飾演女主角程予希的閨密，獻出大銀幕初體驗，她接受時報周刊專訪CTWANT時透露，自己跟角色很相似，「我們都很直率、活潑外向、很有正義感，也會給閨蜜意見。」她過去也很常當姐妹們的戀愛軍師，「我都會跟他們說要怎麼解決。」

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▲紀卜心（左）曾有「中學生女神」封號，這次在《夏日最後的秘密》中穿上學生制服，飾演程予希（右）的閨密。（圖／阿榮影業提供）



紀卜心坦承自己心直口快，朋友找她訴苦，比起安慰對方、給情緒價值，她更像是幫忙解決問題的軍師，自嘲：「我很不會安慰別人，但會給解決方法。以前講話很直接，會戳傷別人，後來被社會磨練了。」不過姐妹們若是遇上渣男，她就會選擇不多說，「人在戀愛的時候是盲目的，如果遇到渣男，等時間到就會自己清醒，我就會邊聽訴苦、邊笑他們。」

過去曾有姐妹找她抱怨，發現男友手機裡一張情侶合照都沒有，內心覺得不舒服，又不方便找男友對質，「那時候我就跟對方說，與其心裡怪怪的，不如直接問。」她也教姐妹跟男友強調，是因為很在乎感情跟回憶，才會在意合照，最後才得知男方是擔心合照誤傳給客戶，情侶照早就都上傳到雲端備份，最後誤會解除，兩人也修成正果結婚。

▲紀卜心表示財務都交給媽媽打理，買房子也是媽媽決定。（圖／侯世駿攝）



18歲出道的紀卜心，從一開始的「中學生女神」到現在身兼多種身份，除了演藝事業外，也有經營美妝品牌、開手搖店，最近也砸下多年積蓄買房，她透露薪水全都交給媽媽管，到現在都還是領零用錢，「我沒有什麼理財觀念，媽媽就覺得買間房子，以後也可以自己住，房貸也會讓自己有個目標，要更努力工作。」

▲紀卜心透露很常當起朋友的戀愛軍師。（圖／侯世駿攝）



她還笑說媽媽擔心她被網友罵，反而更常「提醒」她，讓她忍不住打趣：「我媽媽比酸民更像酸民！常常會大驚小怪，說為什麼語氣這樣、為什麼穿那麼露，明明就還好。」至於先前她跟見習網美小吳開設手搖品牌「十盛」，釀出「假奶風波」遭網友砲轟，她坦言就是邊做邊學，「我覺得這就是一個經驗，再反省改進就好了。」

▲媽媽因為擔心她會被酸民罵，紀卜心笑說有時候媽媽比酸民還嚴格提醒。（圖／侯世駿攝）



她過去都是拍平面為主，這次登上大銀幕拍電影坦承有壓力，笑說：「平面可以修圖，但影像很難啊！」至於未來想挑戰的角色，她則表示自己不是專業演員，更希望能演出戲份不多的喜劇角色，「突然要我演很反差，或是跟自己很不一樣的角色，我可能很難踏出這一步。」那麽改走「國民閨蜜」路線可以嗎？她笑喊：「也可以！」《夏日最後的祕密》現正上映中。

▲雖然暫時還不敢嘗試太有挑戰性的角色，不過紀卜心覺得可以走「國民閨蜜」路線。（圖／侯世駿攝）



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