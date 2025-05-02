白曉燕案遭造謠「因分帳不清」　白冰冰警告：再亂傳將求償1億

記者黃翊婷／綜合報導

資深藝人白冰冰的女兒白曉燕，在1997年間遭陳進興等3名歹徒綁架撕票，震驚社會，近期有部分自媒體將此事當作題材，內容卻暗指白冰冰做生意跟人分帳不清才會釀禍。對此，白冰冰表示，希望大家不要再亂說，否則就要提告求償1億元。

▲關於白曉燕一案，白冰冰希望大家不要再亂傳謠言。（資料照／記者周宸亘攝）

1997年4月發生的白曉燕命案，是台灣司法史上的重大刑案之一，3名加害人陳進興、高天民、林春生不僅綁架並撕票白曉燕，還在逃亡途中犯下多起刑案，讓當時的社會大眾人心惶惶。不過，近期有部分自媒體提到此案，卻暗指白冰冰疑似做生意與人分帳不清，因而釀禍。

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根據《TVBS新聞網》報導，白冰冰受訪時表示，當年坊間很多傳言都讓她傷得不輕，例如說她跟歹徒認識、做生意不好等等，當下真的無力反駁，現在則是懶得解釋這些，畢竟她都69歲了，但還是希望大家不要亂傳謠言，「現在還講我，我告你民事的，罰1億元。」

事後，白冰冰也在個人臉書發聲，強調雖然已經事過境遷，但只要牽涉到孩子的事情，她還是會特別在意，「說的人一張嘴，受的人一身傷」，她一輩子清清白白，是被公認的好人好事代表，若再有任何汙衊，她絕不手軟。