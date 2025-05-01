朱芷瑩點外送選擇障礙惹毛尪　施名帥忍不住「嘖」一聲：還要重選？

記者蕭采薇／台北報導

女星朱芷瑩在新戲《這是個關於愛的故事》裡，角色陷入家庭與自我拉扯，戲外她也自爆是個超級選擇障礙者！「我常常不知道選哪個最好，最後都只能求救！」她更爆料，跟老公施名帥一起點外送時，常常挑完又後悔，「會說『還是重新選一次？』他就會『嘖』一下！」

▲朱芷瑩出席2025金穗影展開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

不過，朱芷瑩也甜蜜認證施名帥是神隊友，不僅是好伴侶，也是超棒的聊天對象，「他會給我比較跳脫框架的想法，從宏觀的角度思考。」

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日前朱芷瑩因為PO出「吉卜力AI貼圖」引發侵權爭議，她坦言：「當時真的想太少了，純粹覺得有趣，不知道會這樣。」她強調絕對沒有商業用途，只是想分享，「對創作這件事沒想清楚，很抱歉造成風波。」

但她也話鋒一轉，表示：「我覺得我好像給大家一個滿好的參考，可以思考、討論，畢竟現在AI時代來臨，智慧財產權的定義有點模糊。」

▲朱芷瑩出席2025金穗影展開幕活動。（圖／記者李毓康攝）



朱芷瑩還自爆超愛用AI算命，「我會用MBTI加生辰八字問ChatGPT，我是很愛嘗試的人，很好奇AI能告訴我到什麼程度，能不能取代算命師？」至於老公對她狂玩AI的反應？她笑說：「他是3C白癡，我也會幫他算，但他都看一看已讀不回。」

另一方面，李雪將首度擔任金穗獎主持人，她笑說當初答應得太快，事後才開始緊張，「夜深人靜時想說自己怎麼那麼快就答應！」她更形容「回到金穗就像回娘家」，自認是外向E人的她，小學二年級就展現主持天賦，曾獲演講比賽全年級第4名。

▲李雪是「2025金穗獎」主持人。（圖／金馬執委會提供）

李雪笑說：「我滿喜歡講話的，還主持過好朋友的婚禮！」不過，她也坦言最大挑戰是要記住所有評審的名字，「因為不能NG！」雖然典禮有稿子，但她希望用自己的語氣詮釋，「現在的壓力是自己給自己的。」